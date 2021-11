Suzann Pettersen blir Europa-sjef i Solheim Cup

I 2019 satte Suzann Pettersen (nå 40) en avgjørende putt, avgjorde Solheim Cup for Europa - og la øyeblikkelig opp. Nå blir hun «landslagssjef» for Europa fram til neste Solheim Cup, som går i 2023.

AVSLUTNINGEN: Suzann Pettersen i hovedrollen etter å ha satt den avgjørende putten da Europa vant Solheim Cup i 2019. Noen minutter senere kunngjorde hun at karrieren som spiller var over.

Dette blir kjent mandag. Hun blir såkalt «kaptein» for den neste Solheim Cup, som går i Spania i 2023. Solheim Cup arrangeres annet hvert år og er en legendarisk lagkamp i golf mellom Europa og USA.

Selv om «Tutta» på alle måter hadde en fantastisk golfkarriere, er det trolig hennes bravader i Solheim Cup som ble aller mest kjent blant nordmenn flest.

– Kjempekult, sier Suzann Pettersen til VG.

– Solheim Cup har vært med på å definere meg som spiller. Nå skal jeg inn i en litt annen rolle som kaptein de neste to årene.

«Tutta» innrømmer at det ikke er noen «sjokkerende nyhet» at hun nå blir Europa-sjef til neste Solheim Cup og dermed skal styre de 12 spillerne som utgjør laget.

Suzann Pettersen etter å ha avgjort Solheim Cup 2019 til Europas fordel.

– Jeg føler at tiden er inne nå, mens jeg fortsatt har relasjon til mange av spillerne. Det var vel på mange måter ventet at jeg skulle bli den neste, og jeg gleder meg.

Pettersen har prioritert familien etter at hun avgjorde Solheim Cup 2019 og la opp.

– Jeg har hatt rolige dager siden den gang, men nå skal jeg følge enda bedre med og reise rundt på turneringer.

Hun var både visekaptein og spiller i 2019 og ikke-spillende visekaptein i 2021, da Europa vant med knapp margin på amerikansk jord. Skotske Catriona Matthew var kaptein.

– Jeg har lært mye av å jobbe sammen med henne.

Solheim Cup ble i sin tid grunnlagt av Karsten Solheim, født i Bergen i 1911, som flyttet til USA og grunnla det kjente golfmerket PING.

Her er Pettersens største øyeblikk som spiller i Solheim Cup:

2002: Hun lå fem under med fem hull igjen å spille mot Michele Redman i SolheimCup-debuten. Men Tutta klarte å vinne de fem siste hullene og sikre uavgjort. Det holdt likevel ikke til seier for Europa.

2003: 22 år gammel kom Tutta med i Solheim Cup 2003 som «captain's pick». Men den urutinerte norske kvinnen imponerte med fire seirer og ett tap for et Europa-lag som vant hele 17,5-10,5 på Barsebäck-banen. Hun vant blant annet to kamper sammen med Annika Sörenstam.

2011: Med birdie på det 18. og siste hullet vant Tutta over Michelle Wie og bidro sterkt til at Europa vant 15-13 over USA, den første europeiske seieren siden 2003. Hun hadde aldri tidligere vunnet en singlekamp i Solheim Cup. Tutta vant tre av sine fire kamper i 2011: Foursome med Sophie Gustafson, fourball med Anne Nordqvist og altså single mot Wie.

2013: For første gang klarte Europa å vinne to Solheim Cup på rad, og Suzann Pettersen var viktig. To seirer, én uavgjort og ett tap ble fasiten for Tutta. Hun vant foursome med Beatriz Recari og fourball med debutanten Carlota Ciganda. Europa ledet med hele fem poeng før de 12 singlene, og Tutta gjorde sin del av jobben med uavgjort mot Lizette Salas.

2019: Den gang 38 år gamle Pettersen fikk hovedrollen da Europa vant en høydramatisk Solheim Cup mot favorittene fra USA. Alt sto og falt på den norske putten på det siste hullet. «Tutta» måtte vinne sin kamp mot Marina Alex. Hun satte den avgjørende putten, en av karrierens viktigste.

PS: Suzann Pettersen huskes også for bråket i Solheim Cup i 2015. Golfverdenen freste mot «Tutta», som senere la seg paddeflat og beklaget.