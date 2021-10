Brødrene Windingstad kjører for hvert sitt land: – Målet er at de skal angre

OLYMPIATOPPEN (VG) Brødrene Rasmus (27) og Tobias Windingstad (25) er klare på hvor mye de betyr for hverandre, på tross av at de kjører for forskjellige land.

BRØDRE: Rasmus og Tobias Windingstad er brødre, men kjører for hvert sitt land.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er full krig! Nei, mamma bor i Sverige og pappa i Norge, og jeg og Tobias bor sammen, så det er god stemning i stua, svarer landslagsalpinist Rasmus Windingstad på spørsmål om hvordan familien håndterer at brødreparet kjører for hver sin nasjon.

For selv om de har samme foreldre, ligner og har bodd sammen nesten hele livet, kjører nå Rasmus for Norge og Tobias for Sverige.

På Olympiatoppen i Oslo møter VG en meget fornøyd Rasmus Windingstad etter helgens opptur. Teknikeren hadde en vanskelig fjorårssesong med ryggproblemer og flere bytter av utstyrsleverandører, men i sesongstarten i Sölden kjørte han inn til 10. plass.

– Det var deilig å komme i gang og kjenne at jeg ikke bare hadde det i kjeften før start, sier den eldste av de to brødrene.

Men Rasmus var ikke det eneste blad Windingstad på start. Tobias debuterte i verdenscupen i samme renn.

– Man kjører uansett mot hverandre. På noen måter synes jeg det er synd at jeg ikke får være på samme lag som Rasmus, men på en annen måte er vi på samme lag uansett. Jeg vet at han har vært til stor hjelp for meg, og jeg er ganske sikker på at jeg også har vært det for han, sier lillebroren.

FORNØYD: Rasmus Windingstad var veldig fornøyd etter sesongåpningen i Sölden.

Tobias har kjørt for Norge tidligere, og har representert hjemlandet i både junior-VM og europacup. Men yngstemann Windingstad klarte aldri å kjempe seg inn på verdenscuplaget og bestemte seg dermed for å prøve lykken i nabolandet.

– Det var min beste mulighet for å drive med det jeg elsker å gjøre. Jeg synes det er gøy å kjøre for Sverige, og det synes mamma også er veldig gøy, siden hun er svensk, sier Tobias.

Rasmus er veldig stolt over lillebrorens valg og skryter hemningsløst over hans stå-på vilje til å fortsette når han møter motgang.

DEBUT: Tobias Windingstad fikk sin verdenscupdebut i Sölden.

– Det er ikke så veldig mange som får muligheten til å kjøre verdenscup, så det at vi begge har fått den muligheten er ganske fantastisk. Han har vært gjennom en del tøffere perioder enn det jeg har når det kommer til å bli kastet ut av lag og finne ut av budsjett selv. Det er brutalt og det står respekt av det han har gjort, sier eldstemann og fortsetter:

– Han beviser igjen at gjennomsnittsalderen for å kjøre verdenscup i alpint er 25 år. Det er et aller annet med det å tørre og holde ut og stå i det.

– Kommer det norske landslaget til å angre på at Tobias ikke er på laget?

– Jeg har troen på han. Vi er brødre og er veldig like, og jeg har gjort det ganske greit. Angre tror jeg ikke vi skal snakke så mye om, men jeg tror Tobias kan nå minst like langt som jeg har gjort, svarer Rasmus.

PRESSETREFF: VG møtte Rasmus Windingstad sammen med store deler av det norske alpinlandslaget utenfor Olympiatoppen i Oslo fredag.

Og om han skal klare det, er det én verdenscupseier og en annenplass som er fasit per dags dato.

– Det er det som er målet, så får vi bare se. Men det hyggelig at han sier det. Norge har utrolig mange gode skiløpere, så for at de skal savne meg må jeg gjøre noe helt ekstraordinært, sier Tobias og fortsetter:

– Målet er at de skal angre, men ikke for at de skal angre, men for da har det gått veldig bra for meg.

På spørsmål om hvor like brødrene egentlig er og hva som er den største forskjellen er Tobias klar:

– Jeg er litt sterkere enn han, svarer han fort og ler litt før han fortsetter:

– Han er råere i fart, mens jeg er bedre i slalåm, og begge har storslalåm som beste disiplin. De kvalitetene jeg misunner han er at han er jævlig rå og alltid vært super tøff. Å stille til start på super-G i Kitzbühel vet jeg ikke om jeg hadde gjort.