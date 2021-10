Forsker: – Maren Lundby er et viktig forbilde for unge idrettsutøvere

Voksne må snakke med barn og unge om fokus på vekt i idretten, mener forsker.

Maren Lundby har fått mye ros i mediene etter hun fortalte hvorfor hun ikke kommer til å delta i Beijing-OL neste år.

Nå nettopp

Skihopper Maren Lundby (27) dropper OL i Beijing. Hun vil ikke slanke seg på en uforsvarlig måte. Lundby forklarte at det var et tungt, men et bra valg for egen helse. Siden nyheten kom tidligere i uken har støtten vært enorm.

Forsker og ernæringsfysiolog i Sunn Idrett, Kristin Jonvik, roser skihopperen for valget hun har gjort og understreker hvor viktig dette er for unge utøvere.

– Maren er et godt forbilde for dem. Kropp får for mye fokus fra tidlig alder. Det er sårbart for ungdom som er i en fase hvor man ofte sammenligner seg med alle andre.

– Alt profesjonaliseres for tidlig

Skihopp har lenge slitt med problemstillinger rundt vektpress. Budskapet fra Lundby er derfor viktigere nå når breddeidretten speiler toppidretten mer enn før, mener Jonvik.

– Vi skal være litt som en minitoppidrettsutøver fra vi er unge. Du skal ha ni par ski eller du må dra på utenlandske fotballsamlinger hvor alt skal profesjonaliseres for tidlig.

Å ta leken fra barn og unge og legge et preastasjonspress på dem kan være utfordrende for det å ha et sunt forhold til kosthold, legger hun til.

– Tror du vi trenger en endring i hvordan vi snakker om kropp og vekt i idretten?

– Absolutt. Jeg tror også sosiale medier har stor påvirkning der. Det er feil fokus på dette med kropp. Alle har ikke like kropper og kan ikke ha like kropper for å ha god helse, understreker hun.

Kristin Jonvik er klinisk ernæringsfysiologi og har forsket på toppidrett og prestasjonsernæring. Hun jobber i Sunn Idrett.

Utfordring i idrettens natur

Jonvik er ansatt i Sunn Idrett, et satsingsområde i Norges idrettsforbund. Der jobber de blant annet med å fremme sunne idrettsmiljøer.

– Alle idretter er forskjellige, og i noen idretter ligger det i dens natur at det er et fokus på vekt. Det er jo en utfordring i seg selv, forklarer Jonvik.

Forskeren mener søkelyset må rettes på hvordan trenere og foreldre snakker til unge om kropp og mat. De skal være bedre forbilder og i tillegg være varsomme med kommentarer på kropp som kan få store konsekvenser.

De unge utøverne i breddeidretten sammenligner seg ofte med forbildene sine, nemlig toppidrettsutøverene. Jondal mener Lundby går foran som et godt eksempel der.

– Ungdom skal ikke fokusere på vekt. Det er ikke bærekraftig for den gode helsen i de viktige årene av deres utvikling.

– Hvilke konsekvenser kan man se av å fokusere for mye på vekt i ung alder?

– Det er en risikofaktor for å få et usunt forhold til mat og kropp, som hos noen kan utvikle seg til en spiseforstyrrelse. Ikke all idrett er så sunn i dag, og det er det viktig at vi tør å prate om, forklarer Jonvik.

Et tungt, men viktig valg

Jonvik vil samtidig understreke at Norge er det eneste landet i verden med retningslinjer for å sette helse i fokus.

– Vi har retningslinjer for når vi skal si stopp og dermed si at hele idretten bør sette helse foran prestasjon, noe Maren Lundby har vist at hun gjør nå.

Lundby fortalte til VG at hun var overveldet av den positive responsen hun har fått etter valget hun gjorde.

– Støtten har vært overveldende. Jeg har fått så mange fine meldinger og mye varme, som jeg setter veldig stor pris på, skriver hun til VG fredag.

Professor ved Norges idrettshøgskole Jorunn Sundgot-Borgen har tidligere gått hardt ut mot vektkravene i hoppsporten. Hun er redd for at kravene kan påvirke rekrutteringen.

– Det er jo slik at dette med optimalisering av kroppssammensetning sammenlignet med det å prestere, tilhører toppidretten. Men det er ikke lett for unge utøvere, og noen foreldre, å se det skillet, dessverre, sier Sundgot-Borgen.

Les også Foreldre bør lytte til Lundbys budskap