Casper Ruud vant ellevill thriller. Er klar for semifinale i French Open

PARIS (Aftenposten): Casper Ruud var sterkest i møtet med Holger Rune. Sistnevnte sørget for spesielle scener underveis.

Casper Ruuds erfaring var gull verdt i en spennende kvartfinale mot Holger Rune.

10 minutter siden

Casper Ruud - Holger Rune 6–1, 4–6, 7–6, 6–3

Casper Ruud tittet bort på dommeren. Så dømte hun hans siste slag inn. Han løftet armene i triumf.

Norsk kvartfinaleseier i storturneringen French Open var et faktum.

19 år gamle Holger Rune fra Danmark er et kjempetalent. Han ble sett på som en ubehagelig motstander for Ruud.

Men Norges 23 år gamle stjerne var sterkest. Dansken slet både med humør, egne feil og noen svært presise slag fra motstanderen. Han ga hard kamp, men måtte til slutt gi tapt.

Nå er Casper Ruud tidenes første norske herrespiller som skal spille en Grand Slam-semifinale.

Brutalt åpningssett

Solen badet i horisonten da spillerne kom ut på banen. De nesten 15.000 tilskuerne på Philippe-Chatrier-banen hadde kommet for å se en skandinavisk duell. De skulle få en lang kveld.

Ruud hadde vunnet alle tre kampene sine mot dansken tidligere, men Rune har vist et helt annet nivå i Paris de siste 10 dagene. Seieren i fjerde runde mot stjernen Stefanos Tsitsipas sjokkerte tennisverdenen.

Likevel: Ruud er rangert som nummer åtte i verden. Et godt stykke foran dansken. Mannen fra Snarøya tok kommandoen umiddelbart. Rune havnet i problemer gang på gang.

Ruud brøt hans første servegame. Var 19-åringen fra Danmark preget av anledningen?

Det var i hvert fall liten tvil om at Ruud var godt i gang. Han brøt igjen og gikk opp i 5–0-ledelse i det første settet. Motstanderen hans ble mer og mer frustrert. Han gestikulerte irritert oftere og oftere. Dansken er kjent for å spille mye følelser, på godt og vondt. Før kampen sa Ruud at han håpet å få tankene hans på feil spor.

I det første settet lyktes han i stor grad med det.

– Se på Casper Ruud! Han er totalt overlegen! utbrøt Discoverys kommentator Svein-Espen Olsen.

Rune tok til slutt ett game, men Ruud hadde få problemer med å serve hjem settet. 23-åringen struttet av selvtillit.

Kjempet seg inn i kampen

Et Danmark-sympatiserende publikum ropte Holger Runes navn på vei inn i det andre settet. Han måtte heve seg kvikt.

Det gjorde han, men var det nok? Fortsatt kom det en del enkle feil. Ved de tilfellene var Ruud nådeløs. Han viste hele registeret av server, backhandslag og forehandvinnere ned langs linjen og brøt Runes serve.

«Casper! Casper!» heiet publikum.

Rune skar grimaser og så mot teamet sitt når han slo feil. I tennis har man ikke lov til å motta råd fra trener under kamper, men det behøvde han virkelig nå. Han var i ferd med å hisse seg skikkelig opp over eget spill.

Så skjedde noe uventet. Rune brøt tilbake igjen. Plutselig var settet åpent. Tilskuerne svarte med et brøl. De ville se en skikkelig duell. Dansken var i gang. Et eller annet sted hadde han funnet selvtillit. Flere av dropshotene hans, slag som lander like bak nettet, overrumplet Ruud.

Da nordmannen måtte holde serve for å redde settet, glapp det fullstendig. Holger Rune viste hvorfor han hadde kommet til en kvartfinale. Han tok gamet 0–40 og sikret seg settet.

Holger Rune viste misnøye med spillet sitt flere ganger under kampen.

Et drama

De var like langt. Små marginer preget sett tre. Dommeren måtte ned fra stolen sin flere ganger for å se om ballen hadde landet innenfor eller utenfor banen. Ruud tok seg til hodet da ett av forehandslagene hans gikk på feil sted.

Spenningen lå tykk i den etter hvert kalde natteluften. Det som så ut til å bli overkjøring, hadde blitt en thriller. De fulgte hverandre som skygger.

Så kjempet Ruud seg til et brudd på Runes serve. Sistnevnte kastet racketen i bakken. Da gikk moren hans inn. Hun fungerer som Runes mentale trener, men nå ba han henne om å ta seg en runde utenfor, tilsynelatende etter noe hun sa.

«Hvis du ikke skal hjelpe, så dra!» ropte Rune.

Da tuslet hun inn.

Følelsene lå utenpå Ruuds motstander. Likevel klarte Rune på ellevilt vis å bryte tilbake. Ruud fikk ikke styrt spillet slik han ønsket i møte med danskens spill. Det var umulig å vite hvor man hadde ham, både under og utenfor spill.

Da en av Runes server ble dømt ut, klaget han til dommeren. Han fikk virkelig utløp for konkurranseinstinktet.

Settet gikk helt til tiebreak. Da hadde Ruud både dyktigheten og flyt på sin side.

– Han er best når det gjelder, sa kommentator Olsen da det norske håpet sikret seg settet.

Møter Grand Slam-vinner

Dermed gjaldt det å avgjøre kampen i det fjerde settet. På stillingen 4–3 brøt Ruud sin danske kollegas serve nok en gang, etter et svært langt game.

I neste game avgjorde han.

Casper Ruud fikset nok et gyllent kapittel i norske tennisbøker.

I semifinalen venter kroaten Marin Cilic. Han har vunnet US Open tidligere.

Nå skal han eller Casper Ruud spille finale i French Open.