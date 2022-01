Gottfridssons tale rørte lagkompisene: – Jeg fikk gåsehud

Jim Gottfridssons tale i EM-finalens siste «time out» kalles allerede en klassiker. Den munnet ut i Sveriges EM-triumf i kampens aller siste sekund mot Spania. Stjernens kraftfulle ord rørte hans norske lagkompiser i Flensburg.

EM-KUNGEN: Jim Gottfridsson ble kåret til EMs mest verdifulle spiller.

– Jeg fikk gåsehud, sier Gøran Johannessen som til daglig spiller ved siden av Gottfridsson i den tyske klubben.

«Gotte» stirret strekspiller Oscar Bergendahl i øynene og meldte til hele det svenske laget:

«Hey! Lyssna nu här. 19 sekunder. Vi ska fan bli europamästare! Nu kör vi tysk höger, dansk venster. Kom brett. Om jag inte släpper den ... FÖR HELA DITT JÄVLA LIV håll han i ryggen, så får du den mellan benen», ropte han ifølge Aftonbladet og meldte etterpå til høyrekant Daniel Pettersson:

Det hele endte med at spilleren mellom Gottfridsson og Pettersson, Albin Lagergren, brøt gjennom det spanske forsvaret. Dommerne dømte straffe. Niclas Ekberg skjøt i aller siste sekund inn 27–26-målet for Glenn Solbergs svenske lag. Sverige sikret seg EM-gullet for første gang på 20 år.

– Vi er vant til at Jim er slik. Han er en fyr som elsker å ta denne rollen og gå foran. Han viser bare hvilken verdensklassespiller han er, mener Magnus Abelvik Rød, også han lagkompis i Flensburg.

De to nordmennene har begge vunnet tysk Bundesliga sammen med den svenske playmakeren i Flensburg.

– Jim styrer hele «time out-en» og skal styre sjappa. Han har en annen lederrolle rent vokabulært enn i Flensburg, hvor han er mer angrepsstrateg. Der ligger forskjellen, mener Gøran Johannessen.

GULLJUBEL: Jim Gottfridsson og svenskene feirer EM-gullet.

– Han er nok enda mer dominerende for Sverige. Glenn (Solberg) lar ham styre mer på Sveriges landslag enn Maik (Machulla) tillater på vårt klubblag. Men jeg vet at Maik og Jim snakker veldig mye sammen hos oss også, sier han.

– Han får mye tillit av Glenn og får lov til å styre det som han vil. Jim har et håndballhode som ikke så mange har. Han ser håndball på en veldig enkel – men samtidig tydelig – måte og vet hva han vil. Han finner den som er ledig så å si hver eneste gang, beskriver Magnus Abelvik Rød.

De to nordmennene har slitt med skader gjennom høsten. Et tynt besatt Flensburg ligger som nummer tre i Bundesligaen, men avsluttet høstsesongen sterkt med å slå serieleder Magdeburg 2. juledag.

I EM har 29-åringen fra Ystad spilt seg opp, opp og opp. Før EM-finalen ble han kåret til EMs mest verdifulle spiller (MVP).

– Spinnvilt, genialt og fortjent, beskriver Gøran Johannessen med tre ord.

– Det står stor respekt av det Jim har levert gjennom hele EM, sier Magnus Abelvik Rød og legger til:

– Han viser hvem som er sjefen.

Magnus Abelvik Rød er tydelig på at han liker den svenske EM-triumfen. Også Flensburgs venstrekant Hampus Wanne var sentral med sine to scoringer på slutten av finalen. Han scoret fire totalt etter å ha vært ute med corona.

– Jeg er glad for at medspillerne mine vinner. Jeg unner Jim og Hampus dette gullet. Det er spesielt. De har stått i mye den siste tiden, sier Magnus Abelvik Rød.

Sverige slo tirsdag Norge etter å ha ledet kampen kun to ganger og i til sammen 43 sekunder.

– Det svenske gullet viser at marginer avgjør. Sverige var en kontring unna å ryke ut mot Tsjekkia i gruppespillet og lå bak Norge med fire mål etter 55 minutter, før de klarte å snu det. Det har vært mye skadefryd rundt hvordan Norge har levert, men det er så små marginer som definerer suksess eller skuffelse, mener Magnus Abelvik Rød.

Begge de norske spillerne har vært gjennom operasjoner, måtte stå over EM, men satser på comeback for Flensburg i vårsesongen.