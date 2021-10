Arna-Bjørnar ble varslet om ulykke med barn involvert. Så ble anlegget som forårsaket ulykken skrudd på igjen.

– Vi har skjerpede rutiner som skal hindre at det skjer igjen, sier daglig leder i Arna-Bjørnar.

Et barn ble skadet av vanningsanlegget på Arna idrettspark i august.

I august arrangerte IL Fri friidrett friidrettsskole for barn i alderen 6–12 år.

En av dagene skjedde en ulykke.

Vannanlegget på Arna idrettspark ble plutselig skrudd på. Flere av barna løp ut på fotballbanen.

En gutt fikk en høytrykksstråle i ansiktet, og ble sendt til legevakten på grunn av «kraftig slag mot hode og ansikt».

– I utgangspunktet er dette en hendelse som ikke skulle skjedd, og som vi tar på alvor, sier Torbjørn Iversen, direktør i etat for idrett i Bergen kommune.

Anlegget ble slått på etter ulykken

Hendelsen ble samme dag meldt til Bergen kommune, som er eier av anlegget.

Neste dag ble nok en gang vannanlegget slått på samtidig som friidrettsskolen pågikk.

«Hvis målet for Arna Bjørnar er å presse friidretten vekk fra parken, er de i ferd med å lykkes», lød e-posten fra IL Fris friidrettsleder Jarle Iversen til kommunen.

Kommunen tok affære. De forsikret Iversen om at Arna-Bjørnars leder hadde snakket med alle involverte, og tatt telefoner for å hindre at dette skulle skje igjen.

Jarle Iversen er IL Fri friidretts leder.

Skjedde igjen

Tre timer etter kommunens beskjed, sendte Iversen følgende beskjed:

«Trodde ikke mine egne øyne, men for andre gang i dag settes vanningsanlegget på i den tiden som er forbeholdt friidrettsskolen.»

Iversen sier de nå har hatt møter med Arna-Bjørnar og kommunen, og fått forsikringer om at dette ikke skjer igjen.

– Dette har vært en sak, men den er løst, sier Iversen til BT.

I et brev til kommunen skriver Iversen at gutten har fått en skade på øye.

BT har vært i kontakt med guttens mor, som opplyser at barnet blir fulgt opp av øyelege. Det ser ikke ut som han får varige skader, sier hun.

Utover dette vil hun ikke kommentere saken til BT.

– Trist

Det sier også daglig leder Synnøve Lien i Arna-Bjørnar. Hun sier de iverksatte tiltak og ringte rundt med én gang de ble kjent med skaden. At vannanlegget ble påskrudd på nytt, skyldes en misforståelse, forteller hun.

– Det er trist at det skjedde. Vi har skjerpede rutiner som skal hindre at det skjer igjen.

Hun sier de nå har gått gjennom hvem som har tilgang til anlegget og at området må sikres i forkant så ingen oppholder seg på banen under vanning.

– Det er fordi vannstrålene er så sterke. Det kan være farlig.

Ulykken har ført til nye rutiner på Arna idrettspark.

Signerer ny avtale denne uken

Torbjørn Iversen i etat for idrett i Bergen kommune forteller at kommunen har vært i kontakt med den berørte familien.

Iversen sier kommunen er «nøye på at idrettslag har rutiner for når vanningsanlegget skal brukes», og at etaten og Arna Bjørnar i ettertid har hatt en gjennomgang av rutinene sine.

Fra nå av skal det ikke vannes i det tidsrommet friidretten har trening, står det i en ny avtale mellom Arna Bjørnar og kommunen.

– Denne avtalen vil bli underskrevet i løpet av uken, slik jeg har forstått, sier Iversen.