Her er snowboard­stjernenes nye supertriks

Norges OL-bretthåp Marcus Kleveland (22) og Mons Røisland (24) har allerede tre måneder før vinterlekene i Beijing tryllet frem nye gulltriks.

14. okt. 2021 14:28 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er litt mer skummelt. Jeg må kaste meg fremover og tørre å gå for det. Jeg føler at jeg behersker trikset så godt at jeg er komfortabel med det, men behøver kanskje å legge til litt ekstra – en 360 eller noe. Jeg vet jo ikke hva dommerne vil mene når det gjelder scoren for det, sier Marcus Kleveland- som tok sitt første X Games-gull i Big Air forrige sesong.

Nå snakker han om «Nollie». Navnet på hans nye triks, som han nylig tryllet frem under en 10 dager lang samling i sveitsiske Saas-Fee. Han beskriver det også som en slags dobbel rodeo 1080, der han satser fra tuppen - eller «nosen» - fra brettet.

Trikset kan du se i toppen av saken.

BEST I VERDEN: Marcus Kleveland er medaljegrossist i X Games. Her feirer han sin VM-tittel i Aspen i mars forrige sesong.

Det er noe helt annet enn å sette i gang spektakulære hopp fra bak på brettet.

– Jeg har ikke sett akkurat den aksen på et triks, svarer han på spørsmål om han har sett konkurrenter prøve «nesetrikset».

Landslagssjef Per Iver Grimsrud er nær lyrisk i sin omtale av det X Games-suverene Marcus Kleveland – og X Games-sølvvinner Mons Røisland – har fått til noen uker før verdenscupstarten i Big Air (stillashopp) i sveitsiske Chur 23. oktober.

– Etter et par dager i Saas-Fee satte han triksene fra i fjor med en gang. Pluss litt til. Og også noen nye triks, sier Per Iver Grimsrud om Kleveland.

Mons Røisland vant Aspens X Games-sølvmedalje i slopestyle i slutten av januar. I mars røk han tre leddbånd i ankelen. Det er ikke første gang han har gått på en smell. For noen dager siden satte han imidlertid et triks han har hatt lyst til å gjøre en god stund.

Det kan du se her:

– Det er det største jeg har gjort. Det er en 1800, som jeg gjorde i X Games i år. Men denne er større og bedre, sier Mons Røisland om trikset «Frontside trippel 1800».

Han forteller at han under gjennomføringen over hoppet i Saas-Fee var like redd som da han en gang i tiden gjorde sitt første store triks, og at det ga ham en «veldig naken og ny følelse».

LENGE I SAAS-FEE: Mons Røisland (24) har trent og ladet opp til verdenscupåpningen i sveitsiske Saas-Fee, der det nylig falt 50 centimeter snø som ga brettkjørerne ypperlige forhold.

– Det var en eksplosjon av følelser da jeg landet på bena. Det er gøy å være oppe å nikke med de store gutta. Målet mitt for turen har vært å gjøre det, og jeg skjønte det var mulig da jeg så Kleveland lande store triks på det hoppet uka før, forklarer Mons Røisland.

Det er ikke aktuelt å gjøre trikset på det «lille» stillashoppet i Chur. Men Steamboat i begynnelsen av desember byr på en mulighet med sitt terrengplasserte hopp. Det gjør også Big Air-hoppet (fra stillas) i OL. Mons Røisland mener det er så stort at det ligner på Holmenkollen.

Slik vant han X Games-sølvmedaljen forrige sesong:

Norge har tre kvoteplasser for menn og to for kvinner i snowboard til Beijing-OL i februar neste år. Hanne Eilertsen (22) er sikret OL-billett, forutsatt at hun oppfyller Olympiatoppens krav om en topp seksplassering eller to topp 12 plasseringer i denne sesongens konkurranser - blant andre Steamboat og Copper Mountain i USA og Calgary nyttårsaften, Mammoth i California og Laax i Sveits før X Games i Aspen i midten av januar.

Slopestyle for snowboard er lagt til innledningen av Beijing-OL, mens Big Air kommer mot slutten - som tilfellet var i Pyeongchang for fire år siden. Det blir antakelig minst like kaldt og vindfullt i Kina som det var i Sør-Korea.

– Vind og kulde suger egentlig ganske hardt. Men vi får bare sørge for å kle oss og være godt forberedt, sier Marcus Kleveland.

Ps! Birk Ruud (21), som er med i «71 grader nord», og freeski-kjørerne starter verdenscupsesongen med Big Air i Chur fredag 22. oktober.