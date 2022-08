Trøndersk talent valgte Vålerenga over Rosenborg

Stian Sjøvold Thorstensen (16) har skrevet under for Vålerenga. Han takket nei til et tilbud fra Rosenborg.

4. aug. 2022 14:13 Sist oppdatert nå nettopp

- Stian er et av de største talentene i sitt alderstrinn, og for Vålerenga er dette en signering som igjen viser at klubben er svært attraktiv blant unge spillere, sier sportssjef Joacim Jonsson i Oslo-klubben til egne nettsider.

Det trønderske talentet går fra Rosenborg til Vålerenga, etter å ha takket nei til et tilbud fra førstnevnte.