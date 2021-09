Eiking gikk i bakken og mistet ledertrøyen: – Verst tenkelige scenarioet

Etter en uke i ledertrøyen, fikk Odd Christian Eiking (26) det tøft på den 17. etappen i Vuelta a España.

RØDT: Odd Christian Eiking har syklet i den røde ledertrøyen i syv etapper.

1. sep. 2021 17:04 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På en dag hvor han tidlig måtte slippe favorittene og gikk i bakken med rundt 50 kilometer igjen, falt Odd Christian Eiking ut av kampen om de aller fremste sammenlagtplasseringene i det prestisjefylte etapperittet.

Etappen var den klart hardeste siden Eiking kjørte seg inn i den røde ledertrøyen og det var på forhånd forventet at askøyværingen ville ha problemer med å holde de største favorittene bak seg.

– Det var det verst tenkelige scenarioet, med beinene og krasjen. Jeg slet for tidlig, men jeg håpte likevel jeg kunne begrense tidstapet mitt ved å komme tilbake i utforkjøringen. Men så krasjet jeg, og da var det ikke mulig å komme opp igjen, sier Eiking til Discovery+.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) vant etappen og tok tilbake ledelsen i rittet. Sepp Kuss førte en gruppe på syv ryttere i mål 1:35 bak Roglic og sørget for en dobbeltseier til Jumbo-Visma på etappen. Eiking kom inn på 23. plass på etappen, 9:23 bak Roglic. Med det falt han ned til en ellevteplass i sammendraget.

– Jeg visste at jeg ikke hadde en strålende dag, men jeg håpet jeg skulle være i en gruppe med noen av favorittene da vi startet den siste stigningen. Da ville jeg trolig bare tapt noen minutter, sier Eiking.

For Eiking ble det dermed med syv etapper i den røde ledertrøyen. Eiking er den andre nordmannen som har vært i ledertrøyen i rittet, etter at Thor Hushovd kjørte tre dager i ledertrøyen i 2006.

– Jeg hadde en veldig fin uke. Jeg har trolig gjort det beste rittet i livet mitt, så jeg tar det med meg. Det er fremdeles noen etapper igjen, så jeg vil holde det gående, sier Eiking.

Eiking tangerte også Hushovd i det å ha hatt ledertrøyen i en «Grand Tour» (Tour de France, Giro d’Italia og Vuelta a España) lengst i løpet av samme utgave. Hushovd hadde ledertrøyen i Tour de France i syv etapper i 2011.

VANT: Primoz Roglic vant den 17. etappen og er på god vei til å ta nok en sammenlagtseier i Vuelta a España.

Det var på den tiende etappen i rittet, på tirsdag i forrige uke, at Eiking tok over ledelsen i rittet etter å ha vært med i et brudd som kom inn snaut tolv minutter før de største favorittene.

Nordmannen imponerte resten av uken og tapte bare noen få sekunder til de største sammenlagtfavorittene. Etter en hviledag mandag, kom han seg fint gjennom tirsdagens etappe, men uttalte i etterkant at beina var tyngre enn forventet.

Det ble synlig på onsdagens etappe, hvor han tidlig fikk problemer. Allerede den første av to ganger opp La Collada Llomena (7,6 kilometer à 9,3 prosent) måtte han slippe like før toppen, med snaut 100 kilometer igjen. Eiking kom seg opp i utforkjøringen, men måtte slippe tidlig på vei opp stigningen for andre gang.

I utforkjøringen veltet han også, og med stigningen opp til Lagos de Covadonga (12,5 kilometer à 6,9 prosent) opp til mål, tapte Eiking til slutt over ni minutter til etappevinner Primoz Roglic.