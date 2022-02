Ruud sviktet i finalen – havnet utenfor pallen

BEIJING/OSLO (VG) Etter å ha tatt et historisk gull i Big Air og blitt nummer to i kvalifiseringen til slopestyle, var det knyttet store forventninger til Birk Ruud (21). Men i finalen stemte det ikke for nordmannen.

VILLE SEG IKKE: Birk Ruud skulle følge opp gullet fra Big Air med medalje i slopestyle, men nordmannen endte på en femteplass.

16. feb. 2022 04:02 Sist oppdatert nå nettopp

Det første forsøket ble preget av en feil på den andre railen og dommerne ga svake 26,98 poeng. I det andre satt den øvre delen, men to dårlige landinger på de to siste hoppene resulterte i 47,93 poeng.

Dermed hadde nordmannen ett forsøk igjen for å ta en medalje. Og med kniven på strupen så det langt bedre ut for nordmannen, men det holdt akkurat ikke.

– Finalen har vært helt fantastisk. OL er hvert fjerde år og jeg har virkelig klart å kose meg. Det er litt rørende nesten. Jeg har ventet så lenge på muligheten til å stå på ski he, sier Ruud til Discovery.

For selv om han satte landingene på hoppene og holdt seg nogen lunde på railsene, ble det til slutt en femteplass for nordmannen. Uten at det la noen demper på 21-åringens humør.

Amerikanske Alexander Hall tok gullet foran landsmannen Nick Goepper og svenske Jesper Tjäder.

– Jeg er glad på deres vegne, det var en fin pall. Jeg skulle selvfølgelig ønske jeg var der selv, men når de er der, så er det bare hyggelig, sier Ruud om medaljørene.

Ruud tok OL-gullet i Big Air-konkurransen, som var den første i OL-sammenheng for fristilkjørerne. Det er øvelsen han også har vunnet i X Games to ganger. I slopestyle har nordmannen gull fra ungdoms-OL og sølv fra VM.

Øystein Bråten vant slopestyle-øvelsen i OL i Pyeongchang for fire år siden.

