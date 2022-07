Sainz «tauet» Leclerc til ny kvalik-seier: – Villige til å hjelpe hverandre

For syvende gang i 2022 har Charles Leclerc beste startspor i Formel 1. Denne gang ble han «tauet» fram av Ferrari-kollega Carlos Sainz.

23. juli 2022 17:41 Sist oppdatert 19 minutter siden

Etter som Sainz uansett må starte i bakerste rad etter reglene, fordi det er gjort store endringer på motoren hans, valgte Ferrari å bruke Sainz til å hjelpe Leclerc. Det viste seg å være et genitrekk.

– Det er mer effektivt enn jeg trodde, utbryter Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

– Uten Carlos hadde det vært mye tettere. Så stor takk til ham. Bilen føles bra, sier Leclerc.

Han var «hele» tre tideler bedre enn Max Verstappen.

NY KVALIK-SEIER: Charles Leclerc har nok en gang beste startspor i et Formel 1-løp. Søndag går Frankrikes Grand Prix på Paul Ricard-banen.

«Tauehjelp»

– Grande Carlos, sier Leclerc på internradioen til Ferrari-teamet.

– Sainz ga Leclerc litt tauehjelp ved å ligge foran og minske luftmotstanden, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Det er første gang siden 2008 at Ferrari har beste startspor i Frankrikes Grand Prix. Den gang handlet det om Kimi Räikkönen.

Teamkollega Sainz må altså starte i bakerste rekke. Det samme må dansken Kevin Magnussen. For begge dreier det seg om at det er byttet deler på motorene deres, noe som kan gi en såkalt grid-straff.

– Charles må kjempe med Max, men jeg tror han kan klare det. Det handler om å ta starten, sier Sainz ifølge BBC.

– Villige til å hjelpe

– Jeg har vært rask hele helgen, så jeg er litt frustrert, men jeg er glad på Charles’ vegne at han tok pole position. I dag viste vi at vi er et veldig solid team, at det er en god atmosfære og at vi er villige til å hjelpe hverandre, fortsatte Carlos Sainz.

Max Verstappen kjørte inn til nest beste tid og dermed nest beste startspor, men har troen på at hans Red Bull-bil er konkurransedyktig i søndagens løp.

Teamkollega Sergio Pérez avsluttet kvalifiseringen sterkt og kapret 3. plass. Men Verstappen var ikke så fornøyd med meksikaneren i Q1 etter som han ble hindret:

Lewis Hamilton hadde en brukbar kvalifisering og ble nummer fire. Avstanden fram til Leclerc var imidlertid på nesten ni tideler.

– Pakken vår er rett og slett ikke god nok, sier Mercedes-sjefen Toto Wolff til Sky.

– Vi er litt lengre unna enn vi hadde håpet, sier den andre Mercedes-føreren, George Russell. Han får sjette beste startspor og hadde en hel «evighet» fram til de beste.

Charles Leclerc har hatt beste startspor i Bahrain, Australia, Miami, Barcelona, Monaco, Aserbajdsjan og nå Paul Ricard-banen – men ligger vel langt etter Verstappen i VM-sammendraget. Mens Red Bull-føreren står på 208 poeng, har Leclerc 170. Sergio Pérez er nummer tre med 151.

Mick Schumacher presterte en god tid i sin Haas-bil, men tiden ble strøket på grunn av han hadde brutt de såkalte «track limits» – og han må starte blant de bakerste.