Eckhoff ute på ubestemt tid: – Har ikke hatt det helt bra

Skiskytterstjernen Tiril Eckhoff kommer ikke til rennstart den kommende tiden. Hun kan heller ikke trene som normalt.

Tiril Eckhoff må ta en pause.

NTB-Bernt Harald Brennevann og Stian Grythaugen

21 minutter siden

Det er Norges Skiskytterforbund som opplyser om beslutningen som er tatt rundt en av Norges fremste skiskyttere.

I meldingen heter det at Eckhoff har gått gjennom en utfordrende periode i det siste. Forbundet skriver videre at 32-åringen ikke har «hatt det helt bra». Hun kan derfor ikke delta på verken treninger eller konkurranser den nærmeste tiden.

– Når hun er tilbake, vet vi ikke akkurat nå. Hun får god oppfølging og all den hjelpen hun kan få. Vi håper selvfølgelig at Tiril føler seg bedre snart, sier landslagslege Aasne Fenne Hoksrud.

Fortløpende vurdering

Skiskytterforbundet ønsker ikke å gi detaljer rundt Eckhoffs situasjon. Landslagssjef Per Arne Botnan kommenterer fraværet hennes slik:

– Sesongstarten er i alle fall helt uaktuell, så får vi gjøre en fortløpende vurdering. Tiden får vise hvordan det blir med videre konkurranser, sier Botnan til NTB.

Skiskytternes nasjonale åpning skjer på Lillehammer 12 og 13. november. Dit kommer heller ikke Marte Olsbu Røiseland, som har trøblet med formen siden hun i september fikk helvetesild.

Verdenscupstarten i finske Kontiolahti er under fire uker unna.

– Nå blir det en tropp uten Tiril, men sånn er det noen ganger. Det er ikke alltid man kan stille med alle løperne. Vi får ikke gjort så mye annet enn å «preppe» resten av gjengen til å bli best mulig, sier Botnan.

Stor totalbelastning

Medaljegrossisten Eckhoff har vært på at hun møtte veggen etter forrige sesong. Det skal ha startet etter at hun ble koronasmittet i kjølvannet av verdenscuprennene i Holmenkollen.

I sommer måtte hun dra i nødbremsen etter at kroppen ga tydelige signaler om at den trengte hvile. 1. august opplyste skiskytterforbundet at Fossum-løperen var nødt til å ta en pause.

– Totalbelastningen har vært for stor i en periode, så jeg trenger litt mer tid til å komme meg igjen. De siste årene har kostet ekstremt mye, og selv om jeg er veldig motivert for å fortsette karrieren min, er jeg ennå ikke helt klar for å satse maksimalt, sa Eckhoff da.

– I bakkant av et OL er det rom for å bruke mer tid på å hente seg inn, og trene litt annerledes og alternativt. Jeg kjenner meg selv godt, og er trygg på at dette er det riktige for meg nå, etter å ha gått på en liten smell, la hun til.

Droppet samlinger

Eckhoff har ikke fått deltatt på noen av landslaget samlinger i sesongoppkjøringen. Nå er det usikkert når hun blir å se i konkurranse igjen.

Botnan er ikke bekymret for Eckhoffs treningsgrunnlag.

– Tiril har hatt veldig mange gode økter fysisk sett. Hun har også trent godt i mange år og har et bra grunnlag.

Tidligere i år reiste Eckhoff hjem fra Beijing-OL med tre medaljer. Det ble gull på den blandede stafetten, mens det på fellesstarten og jaktstarten ble henholdsvis sølv og bronse.

I alt har hun åtte olympiske medaljer og ti VM-gull på sin merittliste.