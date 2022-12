Carl-Erik Torp fikk jernteppe på direkten: – Aldri vært så blank i et øyeblikk i hele mitt liv

Det stokket seg fullstendig for NRK-ekspert Carl-Erik Torp (38) direkte på Dagsrevyen søndag kveld. - Jeg ble helt blank i hodet, sier han.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

Nå nettopp

Før England - Senegal søndag kveld gikk Torp og NRKs reporter Malin Jørnholt live utenfor stadion i Doha. Når sistnevnte spør TV-eksperten om Englands lagoppstilling får Torp trøbbel.

– Gareth Southgate gjør én endring han. Raheem Sterling får ikke fortsette, men på ene kanten kommer Saka inn for Phil Foden, sier en noe stotrende og tydelig ukomfortabel Torp til Jørnholt før han så sier til sin kollega:

– Nå må du snakke.

De to prøver igjen å gå gjennom lagoppstillingen før Jørnholt sier:

– Nå ble det litt rot her.

Hun setter så over til studio, mens Torp ser på kameraet og rister på hodet, tydelig utilpass med situasjonen.

Torp har kommentert episoden på Twitter i etterkant. Der skriver han:

Som svar til en annen bruker, skriver han:

«Sannheten er at jeg ble helt blank I hodet, når jeg merker det så får kroppen panikk og pumpa reagerer litt ugreit. Men har ledd av andre det har skjedd med så da var det på tide at jeg kunne bjuda på» skriver han.

Til Dagbladet sier han at han aldri har opplevd noe slikt før.

– Det er litt tidlig å si akkurat hva som skjedde. Jeg fikk en liten blackout og så reagerte kroppen kraftig etter det, skriver han i en tekstmelding.

Torp har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser. På spørsmål fra avisen om han kjente noe mer til det utover kvelden, sier han følgende:

– Neida. Fikk roet kroppen ned etterpå, svarer Torp til Dagbladet.

Carl-Erik Torp la opp som fotballspiller i 2011 etter å ha fått hjertestans på Fosshaugene Campus i en kamp for Brann mot Sogndal. I juni i fjor fortalte han i et stort intervju med VG at han sliter med at hjertet fortsatt kan stoppe.

– Det har gått fra at jeg nesten ikke har opplevd nye hjertestanser og ikke kjent noe på det, til sånn som jeg har hatt det siste halvåret. Jeg har fått hjertestans bare jeg har prøvd å løpe meg en tur, eller gjort noe form for trening eller aktivitet.

Tilfellene kom stadig hyppigere.

– Det har endret seg helt totalt, og det har vært brutalt, sa han.

