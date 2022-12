Carl-Erik Torp fikk jernteppe på direkten: – Jeg mistet pulsen

Det stokket seg fullstendig for NRK-ekspert Carl-Erik Torp (38) direkte på Dagsrevyen søndag kveld. – Jeg ble helt blank i hodet, sier han.

Hans Christian Boge-Fredriksen, VG

5. des. 2022 12:27 Sist oppdatert nå nettopp

Før England - Senegal søndag kveld gikk Torp og NRKs reporter Malin Jørnholt live utenfor stadion i Doha. Når sistnevnte spør TV-eksperten om Englands lagoppstilling får Torp trøbbel.

– Gareth Southgate gjør én endring han. Raheem Sterling får ikke fortsette, men på ene kanten kommer Saka inn for Phil Foden, sier en noe stotrende og tydelig ukomfortabel Torp til Jørnholt før han så sier til sin kollega:

– Nå må du snakke.

De to prøver igjen å gå gjennom lagoppstillingen før Jørnholt sier:

– Nå ble det litt rot her.

Jørnholt setter så over til studio, mens Torp ser på kameraet og rister på hodet, tydelig utilpass med situasjonen, som Nettavisen og Dagbladet omtalte først.

– Jeg mistet pulsen og det bare spinner av gårde. Da får jeg bare enda mer panikk og er redd for at det kan være ting med hjertet eller andre ting. Da blir jeg satt ut, sier Torp til VG dagen derpå og legger til:

– Da er det kjørt. Da klarer jeg ikke å hente meg inn. Veldig uventet reaksjon at det skulle skje.

Han har vært ekspert for NRK i flere år etter han la opp som fotballspiller i 2011 etter å ha fått hjertestans på Fosshaugene Campus i en kamp for Brann mot Sogndal.

– Jeg har aldri vært borti at sånn som skjedde i går har skjedd før. Det var veldig uventet at kroppen og jeg skulle reagere sånn, sier han.

– Man har sett det skje med andre og hørt snakk om det, men da har jeg bare tenkt at det kommer aldri til å skje med meg. Så har jo jeg en helse som gjør at ting er litt mer komplisert. Kroppen reagerer annerledes på enkelte ting og sånt.

– Jeg hadde glemt å ta medisinen min i går også, som sannsynligvis gjorde at kroppen reagerte litt annerledes da jeg først havnet ut av vater. Det er sånt som skjer. For meg var det viktig å komme i kontakt med Ullevål (Sykehus, red. anm.) bare for å se om det var en forklaring på noe som skjedde som de kunne lese på maskinen sin. Da de sa det så ganske greit ut, og at det ikke var en tydelig episode, ble jeg veldig glad. Da vet jeg at det kanskje er litt fordi jeg ikke tok medisiner, og litt for at jeg havnet i en situasjon som kroppen fikk panikk av, sier han.

SYKESENGEN: Torp på sykesengen etter hjertestoppen i 2011.

I et stort intervju med VG i juni fortalte Torp at han sliter med at hjertet fortsatt kan stoppe. Under det intervjuet fortalte han at hjertet hadde stanset opp mot tyve ganger det siste året.

– Det er klart at jeg har en helse som er litt komplisert. Det skjer ting og kroppen min reagerer annerledes på enkelte ting. Jeg har alltid tenkt at det kan skje ting live og vært forberedt på det. Det godtar jeg på en måte. Det gjør ikke noe det. Det finnes verre ting enn å drite seg ut på TV, sier han.

– Sånn som jeg opplevde det som skjedde i går, var bare at vi sto der kjempelenge og ventet på at vi skulle på og i det vi skal på så blir det bare helt svart. De to-tre navnene jeg skulle nevne, de bare var ikke der. Det har skjedd før, men da har jeg klart å snakke meg rundt det eller si noe annet. Da det skjedde i går kjente jeg at kroppen bare låste seg fullstendig og at det skjer en panikkfølelse i kroppen, sier han.

Han han sier han har fått hyggelige meldinger etter hendelsen.

– Jeg synes det har vært veldig hyggelig i etterkant. Jeg har aldri fått sånne meldinger fra folk. Støttende som «det kan skje alle» og med hyggelige ord.

Også oppfølgingen fra arbeidsgiver NRK har Torp satt pris på.

– Det har nesten vært litt i overkant det. Veldig mye hyggelige meldinger fra folk som lurer på hvordan det går og sånt, og som har lurt på om det var noe alvorlig. Så har jeg hatt flere prater med fotballsjefen i NRK som har fulgt opp dette her og vært på. Det har vært kjempebra. Nesten litt sånn at jeg måtte si til dem at «dette går bra».