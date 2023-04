Sport Ishockey De fikk ikke med seg jentene. Nå har noe skjedd.

Det skjer noe i Hockey-Norge. Da canadiske Laura Rollins kom til landet i 2011, så hun at noe ikke stemte.

19.04.2023 18:30

– Foreldre sier at de har sett hockey på TV og tenkt at dette ikke er noe for jentene deres, sier Vålerenga-kaptein Camilla Bakkene.

Fordommene om at hockey kun er harde taklinger, slåssing og ikke for kvinner, har vist seg seiglivede. De som elsker sporten, er møkklei de tankene.