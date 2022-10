Han har et enormt fortrinn

7. okt. 2022 09:06 Sist oppdatert nå nettopp

Møtte skipresidenten: VM-sjef Åge Skinstad fikk klem av Tove Moe Dyrhaug før han gikk på scenen i Trondheim torsdag ettermiddag.

KOMMENTAR: Åge Skinstad presenterte seg for trøndersk næringsliv. Han visste godt hva han pratet om.

TRONDHEIM SPEKTRUM: Det er omtrent ett år siden Berit Svendsen møtte det lokale næringslivet i Trøndelag for første gang som VM-sjef.

Under et frokostmøte hos Næringsforeningen pratet hun om Vipps, selskapet hun hadde ledet, og hun pratet med autoritet om at Norge ville bli det første landet i verden som kom til å kvitte seg med kontantene.