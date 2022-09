16-åring kan bli tatt opp på RBKs A-lag

For to år siden spilte han guttefotball for Nardo. Nå kan Magnus Holte bli tatt opp i RBKs A-stall.

Magnus Holte (16) debuterte for RBK i kampen mot Lillestrøm. Dagen etter besøkte Adresseavisen ham hjemme på Ler.

28. sep. 2022 18:22 Sist oppdatert nå nettopp

Svaret kommer fort fra Kjetil Rekdal. Spørsmålet er om Magnus Holte (16) er aktuell for å bli tatt opp i A-stallen.

– Ja, absolutt.