NFFs sikkerhetssjef svarer om Haaland-bildene: – Må respektere reglene

Flere har reagert på opptredenen til NFFs sikkerhetssjef Geir Ellefsen da en ung gutt forsøkte å få et bilde av Erling Braut Haaland (23). Nå sier Ellefsen at gutten ikke forholdt seg til sperringene som alle andre.





Publisert: 07.09.2023 13:02 Oppdatert: 07.09.2023 13:25

Bildene av Ellefsen som tydelig gestikulerer til en yngre gutt om å komme seg bort fra Haaland, har vekket reaksjoner på sosiale medier. Ellefsen er NFFs sikkerhetssjef rundt landslaget og nærmest fotfølger Haaland under samlinger.

Det som imidlertid ikke er med på bildene opprinnelig delt av TV 2, er at jærbuen før denne situasjonen i lengre tid hadde signert autografer og stilt opp for skuelystne. Alle disse sto bak en inngjerding.

To stykker valgte imidlertid å bryte anmodningen om å stå bak gjerdene, og dermed tok de seg ut på banen for å få et enda nærmere blikk på Haaland, forklarer Ellefsen til VG dagen etter situasjonen oppsto.

SIGNERTE AUTOGRAFER: Erling Braut Haaland signerte autografer for flere av de hundre fremmøtte onsdag. Vis mer

– Hadde Haaland stoppet for ham, hadde det vært et veldig dårlig signal overfor de som respekterer reglene, og for alle treninger fremover. Prinsippet er at spillerne går til supportere, ikke omvendt, sier Ellefsen.

Han forklarer at det var tre-fire hundre tilskuere til stede, og det gjorde det utfordrende å ha kontroll på alle. Igjen og igjen understreker han imidlertid at det er svært gledelig med det nåværende engasjementet rundt landslaget.

– Men da må de respektere reglene (rundt å få bilder og autograf), ellers kan vi ikke fortsette med det. Akkurat i går synes jeg de fikk veldig god service av Haaland, og da må man respektere spillerne, sier Ellefsen – og viser til at superspissen signerte og stilte opp for 30–40 av de oppmøtte.

Årsaken til at han ba den unge gutten gå bort i videoen som har fått mye omtale i sosiale medier, er altså for å ikke belønne en som bryter reglene, samt ikke legge en uheldig presedens for kommende treninger.

Han synes også det er synd at ikke den opprinnelige TV 2-videoen hadde med ytterligere kontekst enn kun Ellefsen som jaget bort en gutt som ville ta bilde av Haaland. Kanalen har tilsynelatende slettet den opprinnelige fra X og TikTok, mens en sladdet versjon er lastet opp på deres nettsider.