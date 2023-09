Tobias Grøndahl ble skadet på byen: – Jeg trodde det var kødd

Han skulle bare vise at han hadde mest krutt i armen. Men Tobias Grøndahls langfinger tålte ikke møtet med boksemaskinen. Landslagsspilleren røk på sommerens mest originale håndballskade.

KLAR TIL START: Håndskaden er leget. Tobias Grøndahl er klar for serieåpningen søndag.

Publisert: 03.09.2023 12:52

– Jeg må være ærlig å si at dette ikke var en «kjempelur» skade, smiler Elverums midtpunkt. Han spiller søndagens serieåpning mot Haslum.

Grøndahl er blitt kåret til «Årets unge spiller» i Champions League og mesterskapsdebuterte for Norge i VM sist sesong. Men han var slettes ikke best da kameratgjengen etter en middag i juni konkurrerte om hvem som kunne slå hardest på en boksemaskin i Oslo

– Jeg slo rett og slett ikke like hardt som de andre. Da tenkte jeg at «all or nothing, nå skal jeg knuse». Jeg hadde null sperrer. Dagen etter våknet jeg opp med vond hånd, forteller 22-åringen og kaller det hele «et dobbelt tap».

Røntgenbildene viste nemlig brudd pekefingerknokkelen rett over høyre håndledd. Skudd- og pasningsarmen er den profesjonelle spillerens viktigste arbeidsredskap.

– Men det kunne vært verre. Jeg slapp operasjon, trøster han seg med.

OL-AMBISJONER: Tobias Grøndahl har et klart mål om å spille både EM og OL for Norge i 2024. Her i VM-kvartfinalen mot Spania sist sesong.

Grøndahl var ikke spesielt høy i hatten da han informerte Elverum-trener Børge Lund.

– Jeg trodde det var kødd først. En dårlig spøk. Det viste det seg at det ikke var, sier Lund til VG. Han legger til:

– Jeg tror Tobias selv vet hvor dumt jeg synes dette har vært.

– Det har ikke satt ham noe tilbake. Han mistet en uke i forhold til de andre. Men det er lov å gjøre feil så lenge man lever. En lærer av sine feil, mener Børge Lund.

– Nå har det heldigvis grodd hundre prosent. Nå spiller jeg uten at hånden er noe problem. Så jeg er veldig klar for en ny sesong. Men jeg fikk en litt lettere sesongoppkjøring. Jeg skal kanskje ikke si det for høyt, men det kom noe godt ut av dette også, sier Tobias Grøndahl humoristisk.

Playmakeren er midtpunktet i Elverums angrepsspill. Lund kaller utviklingen hans «formidabel». Tobias fra Bærums Verk går løs på sin femte sesong i klubben. Det kan bli den siste.

– Det er mitt siste år på den kontakten jeg har nå. Jeg vet ikke ha som skjer. Jeg må ut på banen og bevise noe. Så får vi se om det kommer noen muligheter. Hvis ikke, så kan det hende at det blir en ny kontrakt med Elverum, sier han.

Etter åtte strake sesonger i Champions League må Grøndahl & co. denne sesongen spille i European League. CL-plassen er overtatt av Kolstad. Tross Sander Sagosens hjemkomst, skuffet trondheimsklubben med uavgjort mot ØIF Arendal i seriestarten.

Tobias Grøndahl tror på mer drama.

– Det blir grisekult. Det blir veldig mange gode kamper og at interessen blir større. Vi kommer til å knive med Kolstad. Det vet alle. Vi liker de store kampene og håper virkelig vi kan utfordre dem om alle titler, sier han.