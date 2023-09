Eksperter om Selnæs-signeringen: – En av de største profilene i Eliteserien

Etter sju år borte skal igjen Ole Selnæs ta på seg Rosenborg-drakten.

Jesper Mathisen er TV2s fotballekspert. Vis mer





– Det er en fantastisk signering for Rosenborg. Det er et sterkt signal. Jeg tror ikke Selnæs hadde signert for RBK om han ikke hadde tro på at klubben kunne kjempe om medaljer ganske så snart, sier Jesper Mathisen.

Den tidligere Start-midtstopperen og nåværende fotballekspert for TV2 snakker med Adresseavisen kort tid etter at Rosenborg annonserte signeringen av Ole Selnæs.