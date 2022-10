Gir seg i Rosenborg

Geir Hansen har gitt Rosenborg beskjed om at han slutter ved nyttår.

Geir Hansen sammen med Mikael Dorsin under RBK-trening på Skoglunden i april i år.

– Det ligger ingen dramatikk i dette. Jeg har hatt permisjon fra NFF Sunnmøre og forbundet, og den permisjonen blir ikke forlenget. Da sto jeg overfor et valg. Enten flytte «hjem», eller fortsette i RBK. Jeg har familien min i Ålesund, og derfor blir det slik i denne omgangen. Jeg kan ikke fortsette å pendle mellom Ålesund og Trondheim. Jeg savner et normalt liv. Jeg savner det å kunne dra på hytta. Og jeg gleder meg veldig til å jobbe med breddefotball igjen. Det brenner jeg for, sier Geir Hansen.

Egentlig skulle Hansen flytte tilbake til Ålesund allerede foran denne sesongen, da permisjonen fra Sunnmøre fotballkrets gikk ut ved nyttår 2021.