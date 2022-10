Faren brøt norske barrierer. Nå har han selskap av datteren i verdenstoppen.

To generasjoner Gulliksen jakter på OL-plass i Paris. Familien har et klart svar til alle som lurer på om konkurransen dem imellom er problematisk.

Victoria Gulliksen under et stevne i Riesenbeck i fjor.

Da sprangrytter Victoria Gulliksen ble nummer to i verdenscupkonkurransen under Oslo Horse Show nylig, klarte hun knapt å styre seg. Adrenalinet pumpet rundt i kroppen på et vis hun aldri hadde kjent tidligere. 30-åringen hadde gjort karrierens beste prestasjon. Og det skjedde foran norske tilskuere.

– Det var helt fantastisk, sier hun til Aftenposten.