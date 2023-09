Putin: Russiske utøvere må selv få bestemme om de vil delta i OL

Vladimir Putin (70) tar det tydeligvis for gitt at IOC åpner opp for russiske utøvere i OL - og sier idrettsfolkene selv må få bestemme om de vil delta.

OL-AVGJØRELSE: President Vladimir Putin under et økonomisk forum i Vladivostok. Vis mer

Publisert: 14.09.2023 08:24

IOC har ennå ikke tatt noen endelig avgjørelse om russiske og belarusiske utøvere skal kunne delta i Paris i 2024, men i russiske media raser debatten om de skal si ja til å delta dersom det blir uten det russiske flagget og den russiske nasjonalsangen.

Ski-presidenten Jelena Välbe har tidligere tatt til orde for at russerne da heller bør holde seg hjemme - hvis de må konkurrere som «nøytrale».

Det er ikke Vladimir Putin enig i. I forbindelse med et økonomisk forum i Vladivostok, uttaler han ifølge RIA:

– Vi må styres av interessene til utøverne, avgjørelsen er deres.

Putin legger - som alltid - til at sport og politikk ikke bør blandes, men at den olympiske bevegelse «har gått i fellen med økonomiske interesser».

Presidenten får støtte av flere av Russlands mest kjente idrettsledere.

– Putin har helt rett. Dette fratar vestlige kritikere muligheten til å si at russiske utøvere er overtalt til å gjøre noe. Det er tydelig at Vladimir Vladimirovitsj fullt ut forstår situasjonen, sier den tidligere skøytestjernen Svetlana Zjurova om Putins uttalelse ifølge RT. Zjurova er nå en kjent politiker.

UTESTENGT: Russland er foreløpig utestengt fra IOC. Vis mer

Også den kjente kunstløpstreneren Tatjana Tarasova støtter presidenten:

– Jeg er helt enig med ham, og takknemlig for at han har denne meningen. Ingen bremser - alle forbereder seg for OL. En idrettsutøver karriere er viktig, sier Tarasova ifølge Tass.

I et styremøte i vår kom IOC (den internasjonale olympiske komité) med en anbefaling om at russiske og belarusiske utøvere igjen kunne konkurrere internasjonalt, men under visse betingelser:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

IOC kan komme til å vedta at russiske idrettsfolk får delta i Paris-OL under disse betingelsene, men den endelige avgjørelsen blir tatt senere i høst.