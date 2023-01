Alpint: Wengen-rennene i fare

Verdenscuprennene i alpint i sveitsiske Wengen til helgen står i fare grunnet snømangel og mye regn på værvarselet.

10.01.2023 08:48

– Denne uken blir en stor kamp for oss, sa Det internasjonale skiforbundets (FIS) renndirektør Markus Waldner til Blick. Med snømangel i store deler av Mellom-Europa, er det ingen gladnyhet for Waldner at det er meldt regn hver dag denne uken i Wengen.

De mannlige verdenscupalpinistene skal nemlig kjørte tre renn ned den sveitsiske fjellsiden til helgen. På programmet står det super-G på fredag, utfor lørdag og slalåm søndag.