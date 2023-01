Jakter rekord: Millionene ruller inn

Igjen var Johannes Høsflot Klæbo (26) suveren. Det betyr at han har tjent over to millioner kroner bare i premiepenger denne vinteren.

Severin Suveren: Ingen kunne tukte Johannes Høsflot Klæbo i Italia, heller. Nå har han tatt 60 verdenscupseire!

21.01.2023 14:52 Oppdatert 21.01.2023 15:04

Han sto over NM-sprinten, Klæbo. Noe som både ble tema for diskusjon og kanskje også sørget for ekstra press før sprinten i Livigno.

Det så imidlertid ikke ut til å prege 26-åringen fra Byåsen lørdag ettermiddag.

