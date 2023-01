Formel 1 fikk kjempevekst etter Netflix-serien. Nå håper Casper Ruud og kollegene å følge etter.

Casper Ruud er blant hovedrolleinnehaverne i tennisserien «Break Point» på Netflix.

Casper Ruud under French Open-finalen mot Rafael Nadal forrige sesong. Den norske tennisbragden i Paris er en viktig del av episode av i «Break Point».

13.01.2023 11:43

I 2017 ble Formel 1 kjøpt opp av Liberty Media. Verdens gjeveste motorsportserie hadde i flere år slitt med å tiltrekke seg nye fans. De nye eierne gjorde det til en prioritet å lykkes på det digitale markedet. Men hvordan skulle de få helt nye typer folk til å se Formel 1?

Svaret var Netflix. I 2019 kom den første sesongen av «Drive to Survive på strømmetjenesten. Totalt er det kommet fire sesonger, med en femte på vei. Serien gis mye av æren for at Formel 1 opplever en voldsom interessevekst. Den har tatt sporten til et nytt publikum.

