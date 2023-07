Hovland taus om sammenslåingen mellom PGA- og LIV-touren: – Har ikke noe særlig å si

KLØFTA (VG) Viktor Hovland (25) sendte et stikk til pressen etter å ha fått spørsmål om den kontroversielle LIV-touren.

Vis mer





Sammen med en rekke andre kjendiser spilte Hovland «Wright Invitational Wright InvitationalVeldedighetsturnering til inntekt for organdonasjon som spilles lørdag 8. juli på Miklagard Golfklubb. » på lørdag. Da han fikk spørsmål av pressen etter turneringen var han ordknapp.

– Du ville ikke svare på spørsmål om LIV her, hvorfor det?

– Jeg har ikke noe særlig å si. De planla å gå sammen. Vi har ingen informasjon som spillere. Da blir det vanskelig å kommentere på det. Da blir det spekuleringer, og det er jeg ikke interessert i, sier Hovland.

I starten av juni ble det kjent at PGA og LIV la ned stridsøksen og valgte å slå seg sammen.

Arrangøren av turneringen, Kevin Wright satte et premiss om at pressen ikke fikk lov til å spørre om sammenslåingen av LIV og PGA. Hovland nektet for at det er han som har kommet med det kravet.

– Det har jeg har aldri sagt. Det har kanskje med at dere kom på denne turneringen i fjor og ikke stilte ett spørsmål om turneringen og bare stilte spørsmål om LIV. Og dere prøvde å ta det jeg sa for å vri det til å skape klikk. Det synes jeg er litt dårlig gjort, sier Hovland.

Fakta Derfor er LIV Tour kontroversiell LIV Tour er finansiert av det kontroversiell regimet i Saudi-Arabia.

De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge en rapport fra The Independent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag. Vis mer

Arrangør Wright valgte i utgangspunktet å skjerme Hovland for spørsmål om sammenslåingen. I invitasjonen til turneringen sto det: «følges ikke reglene vil man bli bortvist uten advarsel».

– Dette er en veldedighetsturnering, så fokuset er ikke der den dagen, sa Wright på spørsmål fra VG fredag kveld.

Her er invitasjonen til pressen:

Her er ordlyden i invitasjonen til pressen. Vis mer

– Håpløs håndtering av arrangøren som viser hvordan det ikke skal gjøres, sa Reidar Sollie, nåværende styremedlem og tidligere leder i Norske Sportsjournalister Forbund, til VG.

En som også tok del i turneringen var Hovlands amerikanske caddie Shay Knight. og svarte følgende da han fikk spørsmål om sammenslåingen av PGA og LIV.

– Det er så mange som spør. Jeg vet ikke hva jeg skal svare. Jeg vil at alle skal spille sammen. Jeg er bare en caddie, sa han til VG.

– Hovland var blant de som valgte å bli i PGA-touren. Synes du han og de andre som valgte å være lojale burde bli kompensert?

– Jeg har ingen kommentar til det, svarte caddien.