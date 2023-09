Revansjesugen Hovland før Ryder Cup: – Alt er glemt nå

Viktor Hovland (26) er fornøyd med egen sesong. Men denne helgen handler alt om å gjøre opp for Europas blytunge Ryder Cup-tap for to år siden.

Publisert: 28.09.2023 10:59 | Oppdatert: 28.09.2023 11:10

– Det har vært et bra år for meg, men dette er Ryder Cup. Alt det er glemt nå. Du er her for å prestere for laget, sier Hovland på en pressekonferanse tirsdag.

Tidligere i sesongen har Hovland blant annet vunnet PGA-sluttspillet. Fredag starter Ryder Cup – prestisjeturneringen i golf mellom Europa og USA.

Amerikanerne har den best rankede spilleren i Scottie Scheffler. Bak ham følgere tre europeere: Rory McIlroy fra Nord-Irland, Jon Rahm fra Spania og Viktor Hovland fra Norge.

Fakta Viktor Hovland * Alder: 26 år (født 18. september 1997) * Klubb: Miklagard, Kløfta/Ullensaker * Verdensranking: 4.-plass * Profesjonell siden: 16. juni 2019 * Seirer på PGA-touren: 6 (siste i PGA-tourmesterskapet i Atlanta, Georgia i 2023) * Seirer på europatouren: 2 (siste i Dubai i januar 2022) * Vant USAs amatørmesterskap i august 2018 * Rangert som verdens beste amatørspiller i april 2019 * Spilte sin første proffturnering 12. september 2019 i West Virginia * Deltar i helgen på Europas lag i Ryder Cup for andre gang Vis mer

– Jeg synes det er kult. Du kan bruke rankingen som du vil, men alt det er glemt denne uken. Teknisk sett kan den som er ranket som nummer 13 være den beste denne uken, sier Hovland på spørsmål om 4.-plassen på verdensrankingen medfører ekstra press.

– Det gir deg kanskje litt mer selvtillit, men vi må fortsatt ut der å spille som de beste spillerne i verden.

Fakta Slik spilles Ryder Cup i Roma Fredag: 1. runde (Foursome/Four-Ball) Lørdag: 2. runde (Foursome/Four-Ball) Søndag: 3. runde (Singles, matchplay) Ryder Cup sendes på Viaplay, se hele sendeskjemaet her. Slik er reglene: Ryder Cup spilles over tre dager der Team USA møter Team Europa. Det spilles åtte fourball-matcher, åtte foursome-matcher og 12 singlematcher. I alle kampene spilles om ett poeng, og totalt kjempes det om 28 poeng. Første laget som når 14,5 poeng vinner turneringen. Blir det uavgjort, beholder regjerende mester Europa trofeet. Foursome: Lagets spillere slår ut på annethvert hull, og slår deretter annethvert slag på samme ball. Laget med færrest slag vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Fourball: Lagets spillere spiller på hver sin ball, men kun det beste resultatet innad i laget teller. Laget med best score vinner hullet, bruker begge lag samme antall slag, får lagene et halvt poeng hver. Første lag til 9,5 poeng vinner kampen. Singlespill: To spillere spiller mot hverandre. Spilleren med lavest score vinner hullet, dersom spillerne bruker samme antall slag, får de et halvt poeng hver. Første spiller til 9,5 poeng vinner kampen. Vis mer

Han debuterte i Ryder Cup i 2021. Da var USA totalt overlegne med stillingen 19–9.

– Etter det som skjedde for to år siden er vi alle veldig motiverte, sier Hovland.

26-åringen får spørsmål om hva som gir motivasjon før turneringen.

– Det virker som vi «hater» hverandre mindre enn hva folk pleide å gjøre før. Hat er en stor motivasjon for å gjøre det bra, det er fakta. Men nå er vi mer motiverte for å vinne for landet vårt og kontinentet vårt, sier Hovland og fortsetter:

– Vi vil nyte å slå USA, men det er ikke fordi vi hater dem. Det er fordi vi vil gjøre det bra for de som heier på oss.

Han trekkes frem som en viktig mann for Europa.

– Viktor Hovland vil være nøkkelen for Europas håp i Ryder Cup denne uken, skriver den britiske journalisten Richard Garnett i avisen Express.

– USA har kanskje det sterkeste laget, men Europas tre store – Rory McIlroy, Jon Rahm og Viktor Hovland – er kanskje de tre beste golferne i verden akkurat nå, skriver golfekspert Ben Coley i sin spalte for Sportinglife.

Ryder Cup spilles i år på på Marco Simone-banen, som ligger en drøy time utenfor Roma sentrum i retning nordøst.

Ved Marco Simone-banen er det et slott fra 1100-tallet. Navnet stammer fra Simone del Tebaldi som eide slottet på 1500-tallet og som rustet det opp stor.

Den kjente fysikeren Galileo Galilei levde der en stund på 1600-tallet. Slottet har 50 rom.

EIER BANEN: Lavinia Biagiotti Cigna foran slottet på Marco Simone-banen like utenfor Roma.

Det er mote-rikingen Lavinia Biagiotti Cigna som eier banen. Hun er motearving. Bestemor Delia Soldaini Biagiotti ble berømt for å lage uniformene til de ansatte i flyselskapet Alitalia. Mamma Laura Biagiotti fikk familiebedriften utvidet og luksusmerket med hennes navn vokste seg stort.

Laura Biagotti ble kalt dronningen av kasjmir. Familien kjøpte slottet i 1978 og bestemte å lage en golfbane utenfor.

– Jeg føler ikke at jeg eier denne plassen, jeg føler bare at jeg passer på den, sa Biagiotti Cigna denne uken.