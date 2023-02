Lundby vraket til VM-øvelse - får ikke hoppe mixedkonkurransen

PLANICA (VG) Hoppstjernen Maren Lundby (28) er droppet til søndagens renn for lag til fordel for 19 år gamle Thea Minyan Bjørseth.

25.02.2023 19:42 Oppdatert 25.02.2023 19:56

Det bekrefter landslagsledelsen overfor VG.

Utøverne som skal representere Norge er Johann André Forfang, Halvor Egner Granerud, Anna Odine Strøm og Bjørseth. Det opplyser herrelandslagstrener Alexander Stöckl til VG.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen forklarer vrakingen av Lundby slik:

– Vi mener vi har tatt ut vårt beste laget basert på trening og resultater så langt, sier Bråthen til VG.

Under torsdagens normalbakkerenn ble Strøm nummer tre, Bjørseth nummer fem og Lundby kom på 7. plass. Lørdag tok de tre bronse under lagøvelsen for kvinner sammen med Eirin Kvandal. Bjørseth hadde da bedre resultater enn Lundby i begge omgangene.

Sistnevnte er samtidig norgeshistoriens mestvinnende kvinnehopper, men har hatt to trøblete år. I Slovenia har Lundby vist stigende form, noe hun har fortalt VG har gitt økt selvtillit og tro på at hun kan utrette sterke resultater i løpet av mesterskapet.

Nå blir storbakkerennet, hvor Lundby er kvalifisert som regjerende verdensmester, hennes siste konkurranse i Planica.

