Økonomisk kjempeløft for kvinnene i fotball-VM – spillerne garantert over 300.000 kroner hver

Fifa hever premiepengene til kvinnenes fotball-VM med 367 prosent. Det sørger blant annet for at hver eneste spiller får skikkelig betalt for innsatsen.

De norske landslagsspillerne kan glede seg over økte premiepenger i sommerens fotball-VM. Foto: Annika Byrde / NTB

08.06.2023 11:10

I alt vil Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) utbetale 152 millioner dollar, tilsvarende 1,68 milliarder kroner, under sommerens mesterskap i Australia og New Zealand.

Av disse midlene er 1,22 milliarder rene premiepenger, mens 339 millioner settes av til forberedelser og 127 millioner går til å kompensere spillernes klubber.

Til sammenligning ble det delt ut 30 millioner dollar i premiepenger i VM for fire år siden, da den totale potten var på 50 millioner dollar.

Fifa innførte premiepenger i kvinne-VM for første gang i Kina i 2007. Da delte alle deltakerne på 6,4 millioner dollar.

– Fifa har lyttet til spillernes stemmer. Nå har vi tatt steg mot bedre likestilling i sporten vår på høyeste nivå, kommenterer den internasjonale spillerforeningen Fifpro, ifølge AFP.

Øremerket

Nytt av året er at man garanterer en pengeutbetaling til hver spiller. For å delta i gruppespillet er hver av de 736 spillerne garantert 332.000 kroner, mens spillerne som vinner turneringen vil sitte igjen med rett i underkant av tre millioner kroner hver.

Ifølge Fifas såkalte benchmark-rapport fra 2022 , var snittlønnen for betalte kvinnelige fotballspillere 140.000 kroner i året.

Til de nasjonale forbundene blir det også betydelige utbetalinger. Slik er oversikten basert på hvor langt man når i turneringen:

Spillere:

Gruppespill: 332.000

Åttedelsfinale: 663.000

Kvartfinale: 995.000

4.-plass: 1,82 mill.

3.-plass: 1,99 mill.

2.-plass: 2,16 mill.

1.-plass: 2,99 mill.

Forbund:

Gruppespill: 17,25 mill.

Åttedelsfinale: 20,68 mill.

Kvartfinale: 24,1 mill.

4.-plass: 27,14 mill.

3.-plass: 28,86 mill.

2.-plass: 33,34 mill.

1.-plass: 47,43 mill.

Norsk pengefest?

Norge har havnet i VM-gruppe med New Zealand, Sveits og Filippinene og bør ha bra sjanse til å avansere til cupspillet. Dermed drypper det trolig en god del premiekroner både på Norges Fotballforbund og på Caroline Graham Hansen og de andre spillerne.

NTB får opplyst at Fifa har tatt grep når det gjelder forberedelser og fasiliteter. Kvinnene skal ha samme standard på fly og treningsfasiliteter som mennene har i VM, og det har bidratt til at budsjettet for forberedelser er økt fra 127 millioner i 2019 til 339 millioner kroner i år.

Det er samtidig et stykke opp til herrene når det kommer til totale premiepenger. I Qatar-VM i fjor ble det betalt ut 440 millioner dollar (4,86 milliarder kroner etter dagens kurs) til de 32 lagene.