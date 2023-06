Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord på Bislett: – Jeg blir litt skjelven

BISLETT (VG) Jakob Ingebrigtsen (22) vant Diamond League-stevnet i hovedstaden foran et euforisk hjemmepublikum på tiden 3.27,95.

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG







15.06.2023 21:54 Oppdatert 15.06.2023 22:37

– Jeg blir litt skjelven av å snakke om det. Det er ikke gitt at man klarer å forbedre seg. Det er stort. Det er kult å klare å levere tidenes løp. Det er en drøm. Det er noe jeg kommer til å huske for alltid, sier Ingebrigtsen til NRK.

15.400 tilskuere så Ingebrigtsen løpe tidenes raskeste 1500 meter på norsk jord, da han distanserte kenyanske Timothy Cheruiyot (27), storebror Filip Ingebrigtsen (30) og 14 andre utøvere på 1500-meteren på Bislett. I 25 varmegrader la det 22 år gamle fenomenet fra Sandnes seg langt fremme fra start og forbedret til slutt sin egen europarekord.

– Det er deilig, utbryter Ingebrigtsen på stadion etter målgang.

Feltet var i utgangspunktet råsterkt, men ingen hadde bedre utholdenhet og tempo enn Jakob Ingebrigtsen. Før start ble det snakket om at Cheruiyot hadde den beste personlige noteringen av de to med 3.28,28 mot Ingebrigtsens 3.28,32. Etter løpet ble han omtalt som verdens beste.

– Det er greit å få det bekreftet igjen. Det er utrolig gøy å springe løp og foran det norske folk i hovedstaden. Det er det kjekkeste jeg gjør, sier 22-åringen og gliser, før han får ros av statsminister Jonas Gahr Støre (62).

forrige







fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Selv uttalte Ingebrigtsen at det var «dødt løp» mellom dem hvis kenyanske Cheruiyot er på sitt beste. Torsdag kveld skilte det flere meter mellom de to rivalene. Storebror Filip måtte selv bryte løpet. Etterpå var 30-åringen full av beundring for det lillebroren presterte.

– Det var overraskende. Jeg hadde trodd at han var litt sliten etter verdensrekordforsøket for seks dager siden. Det tror han var også. Hvis dette var en tung dag for han, gleder jeg meg til å se han på den lette dagen hans. Planen er å være i toppform i slutten av juli og august, sier storebror Filip Ingebrigtsen til VG.

Samtidig satte også jærbuen Narve Gilje Nordås (24), som er trent av Gjert Ingebrigtsen, personlig rekord med tiden 3.29,47. Hans personlige rekord for 3,5 uker siden var 3.36.

– Jeg leverte over evne. Jeg så ikke dette komme. Når man får en slik sjanse, må man gripe den. Man blir dratt med inn. Jeg måtte bare følge. Den siste runden måtte jeg bare løpe forbi folk, sier Gilje Nordås til VG.

– Du gråt etter målgang. Hva betyr tiden for deg?

– 3.29 er så latterlig fort. Det er en tid som er forbeholdt folk med et unikt talent, ikke talentløse mosjonister. Du er som nummer 30 i verden gjennom alle tider. 20 av disse tidene ble satt på 1990-tallet da det ikke var et antidopingsystem oppe og gikk. Det er historie. Det er en magisk grense.

Rogalendingen ble nummer åtte.

Jakob Ingebrigtsen viste storform med ny verdensrekord på den uvanlige øvelsen to miles (3218 meter) 7.54,10 forrige helg. Han sesongåpnet med seier og 3.32,59 på 1500 meter.

På Bislett var sandnesgauken igjen fullstendig overlegen i et løp hvor en rekke utøvere forbedret sine personlige rekorder. Totalt var åtte mann under tre minutter og 30 sekunder.

– Det var helt sykt. Han legger alt til rette for å bli historiens aller beste løper, sier forloveden Elisabeth Asserson til NRK om løpet til 22-åringen.

– Det er nok det beste feltet på lang tid. Åtte mann under 3.30. Det er ganske sykt. Jakob gjorde det for hjemmepublikumet. Det er en utrolig prestasjon, sier Oliver Hoare til VG.

Australieren ble nummer syv med tiden 3.29,41.

Storebror Filip var samtidig skuffet på egne vegne.

– Det var dessverre en dårlig opplevelse. Jeg hadde håpet å levere bra på Bislett og kjenne på hvordan jeg lå formmessig, men jeg var ikke i slag. Jeg håper det bare er en dårlig dag og ikke representativt for formen, sier 30-åringen.