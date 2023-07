Calgary Flames sikret seg forkjøpsrett på Pettersen

Norske Mathias Emilio Pettersen (23) har fått tilbud fra Calgary Flames.

Mathias Emilio Pettersen (t.v.)

01.07.2023 10:53

23-åringen signerte en proffkontrakt med Calgary Flames i 2020, men har ennå ikke fått sin første kamp for NHL-klubben. Nå kan Pettersen få nye muligheter.

Fredag kveld gikk fristen ut for å gi tilbud til såkalte «restricted free agents» «restricted free agents» "Restricted free agency" tillater klubben å matche tilbud en spiller får fra andre klubber. For å ha muligheten til det må klubben ha sendt et "qualifying offer" innen fristen.(RFAs). Alle Flames’ tre RFAs fikk tilbud. Ben Jones, Martin Pospisil og Pettersen.

Tilbudet fra Flames skal ligge på 875.000 dollar, ifølge Nitten.no.

Siden han signerte i 2020 har Pettersen kun spilt for Calgary Wranglers – som er Flames’ rekruttlag – i AHL. Pettersen imponerte stort forrige sesong, og flere NHL-klubber skal ha vist interesse for unggutten.