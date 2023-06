Til Champions League-finalen etter drama: Christian O’Sullivan så rødt

(Magdeburg-Barcelona 40–39 e.e.o. og straffekast) Christian O’Sullivan røk på rødt kort to minutter ut i ekstraomgangene. Barcelona var storfavoritter, men tapte Champions League-semifinalen for O’Sullivans Magdeburg.

LETTELSE: Christian O’Sullivan pådro seg rødt kort, men Magdeburg gikk til Champions League-finalen med kapteinen på tribunen.

17.06.2023 17:26 Oppdatert 17.06.2023 17:58

– For et drama, peste Viaplay-kommentator Peder Seierstad foran straffekastkonkurransen.

Den norske Magdeburg-kapteinen fikk sin tredje to minutters utvisning og måtte se de åtte siste minuttene av dramaet fra tribunen. Men danske Michael Damgaard og slovenske Marko Bezjak sørget for at Magdeburg ledet med to mål halvveis i ekstraomgangene.

Barcelona slet seg opp på uavgjort ett minutt før slutt. Så snakket Magdeburg-trener Bennet Wiegert på laget en to minutters utvisning. Men kampen rant ut på stillingen 38–38.

I straffekastkonkurransen bommet Barcelona-stjernene Dika Mem, Melvyn Richardson, Hampus Wanne og Ludovic Fabgregas. Magdeburg slet også, men kunne slippe jubelen løs. Til enorm lettelse for O’Sullivan.

MAGDEBURG-JUBEL: Marko Bezjak var svært viktig for Magdeburg-triumfen. Her jubler han med Philipp Weber.

Barcelona har ikke tapt på 25 kamper i Champions League. Det siste tapet kom mot polske Kielce i desember 2021. Den spanske klubben har vunnet Champions League de to siste sesongene og 11 ganger totalt.

Etter syv år i Magdeburg er O’Sullivan klar for sin største klubbkamp: Søndagens Champions League-finale.

Landslagskapteinen har også kapteinsrollen i den tyske storklubben, som vant Bundesliga i fjor. O’Sullivan kjempet som en løve i Magdeburgs midtforsvar, men etter å ha pådratt seg tre utvisninger måtte han gå av.

BLYTUNGT: Tung kveld for de franske stjernene. Ludovic Fabregas (foran) og Dika Mem (bak) misset begge i straffekonkurransen.

Den sveitsiske keeperen Nikola Portner gjorde det vanskelig for Barcelona. 10 minutter før slutt sto det uavgjort.

Da kokte det i Lanxess Arena i Köln.

Barcelona ledet med ett mål da Magdeburgs skytter, Gisli Kristjansson, måtte kjøres ut på båre med skulderskade fire minutter før slutt. Islendingen er kåret til Årets Spiller i den hjemlige ligaen.

FORSVARSKJEMPE: Christian O’Sullivan mot Barcelonas Domen Makuc.

Barcelona ledet med ett mål og Christian O'Sullivan kom inn i Magdeburg-angrepet, og klemte inn utligning til 30–30 på et distanseskudd. Men Aleix Gomez sendte spanjolene i en ny ledelse.

13 sekunder før slutt tok Magdeburg-trener Wiegert time out og hadde full klaff med syv angrepsspillere på banen. Nederlandske Kay Smits scoret og sørget for ekstraomganger.

Og kjempedrama.

Magdeburg endte sist helg som nummer to i tysk Bundesliga etter Kiel med tre nordmenn på laget.

Senere lørdag avgjøres den siste plassen i Champions League-finalen. PSG møter Kielce.