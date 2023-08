Eikeri smigret av Ruuds OL-frieri: – Ville vært en drøm

Ulrikke Eikeri reagerer med entusiasme på Casper Ruuds planer for OL. Der ønsker han å pare opp med Nordstrand-jenta i mixed double-turneringen.

Ulrikke Eikeri har mer enn lyst til å pare opp med Casper Ruud i OL. Vis mer

Publisert: 09.08.2023

Det avslørte han for NTB tidligere i uken. Og Eikeri er begeistret.

– Å spille OL er en drøm og et mål, og noe jeg jobber mot. Så om jeg får muligheten til å spille med Casper, ville det vært en drøm, sier Eikeri til NTB.

Både Ruud og Eikeri spiller i skrivende stund i hver sin turnering i Canada, men om de to norske tennisstjernene får viljen sin, vil de for første gang dele en tennisbane under OL i Paris neste sommer.

– Han er en stor inspirasjon og gjør så mye for norsk tennis. Det er helt utrolig det han har oppnådd på tennisbanen. Jeg jobber mot OL, så jeg håper virkelig at vi får det til, sa Eikeri.

Ruud valgte å droppe OL i Tokyo i 2021 for å fokusere på mindre grusturneringer på ATP-touren. Det fikk nordmannen belønning for siden han vant hele fem titler det året.

Snarøya-gutten er plassert som nummer fem på verdensrankingen. OL-turneringen spilles på samme anlegg som Grand Slam-turneringen Roland-Garros. Ruud har spilt finale i den prestisjetunge turneringen to år på rad.

Eikeri er rangert som nummer 55 i double. Både Ruud og Eikeri må kvalifisere seg til spill i enten singel eller double for å få plass i mixed double-turneringen. Den består av 16 lag.