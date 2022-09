Et stort nederlag: VM-ledelsen ansatte feil person

27. sep. 2022

God stemning: Slik så det ut da Berit Svendsen ble presentert som VM-sjef av styreleder Bård Benum i fjor. Nå er Svendsen ferdig i VM-ledelsen.

KOMMENTAR: Berit Svendsen ser ikke ut til å ha visst hva hun bega seg ut på. Det virker mildt sagt merkelig.

Tirsdag ettermiddag, to og et halvt år før ski-VM, kom meldingen om at toppsjef Berit Svendsen forlater sin stilling.

Styreleder Bård Benum skal ha blitt informert sist helg, altså noen dager etter at Svendsen hadde en av sine siste offisielle opptredener før nyheten, i forbindelse med Thamskonferansen på Orkanger.