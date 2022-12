Kilde mot pallplass i Bormio-utforen: – Det var en tøff runde

Aleksander Aamodt Kilde (30) er i ferd med å ta Norges første pallplass i Bormio-utforen på fem år, men kunne ikke gjøre noe med østerrikske Vincent Kriechmayr (31).

28. des. 2022 12:47 Sist oppdatert nå nettopp

Selv har Kilde aldri vært på pallen i Bormio-utforen tidligere, og endte på sjetteplass i det tradisjonsrike romjulsrennet både i 2021 og 2020.

Vi må faktisk helt tilbake til 2017 for å finne de forrige pallplassene for den ellers så dominerende fartsnasjonen Norge i alpint. Den gang endte Aksel Lund Svindal på andreplass, med Kjetil Jansrud på tredjeplass.

Nå ser altså Kilde ut til å stoppe den norske palltørken i den mørke og knalltøffe utforen i Bormio helt nord i Italia.

Knalltøft ble det for mange av løperne:

Etter at alle de beste alpinistene har kjørt, ligger Kilde på en klar tredjeplass.

– Det var en tøff runde, men jeg prøvde så godt jeg kunne, sier Kilde til Viaplay.

– Det var egentlig en veldig bra runde, men når det er en som treffer som «Vinc» er det fortjent, sier Kilde om Vincent Kriechmayr.

Østerrikske Kriechmayr er den eneste utenom Kidle som har vunnet utforrenn denne sesongen, og er på vei mot sin andre verdenscupseier i 2022/23-sesongen.

31-åringen leder 68 hundredeler foran Kilde. Mellom de to er kanadiske James Crawford.

Selv om Kilde må vente til neste sesong med å ta Norges første seier i Bormio-utforen siden 2013, har han gode minner fra bakken.

I 2021 vant han super-G-rennet der, i 2019 kom han på andreplass i superkombinasjonen og i 2018 ble det tredjeplass i super-G.

– Det er litt deilig at det er ett år til jeg skal kjøre denne utforen igjen, sier Kilde før han legger til at han ønsker å vinne Bormio-utforen – som ble kjørt i romjulen for første gang i 1993 – i fremtiden.

Torsdag er det super-G i Bormio.