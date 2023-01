Sport Håndball Et glødende engasjement

Et nytt kapittel er her, men Marit Breivik grubler fortsatt over idretten.

7 minutter siden

Det tar ikke mange minuttene før noen kommer bort til Marit Breivik inne på kafeen like ved Ullevaal stadion. Personen forteller den tidligere håndballtreneren hvor interessant det var å høre henne under et seminar på Olympiatoppen nylig.

Seminaret handlet faktisk om Breiviks ledelsesmetode. Det var en avskjedsgave fra Olympiatoppen. De ønsket å hedre henne.

