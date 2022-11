Casper Ruud begeistres av Holger Rune: – Kan bli verdens beste

I juni havnet Team Ruud og Team Rune i ordkrig. Nå er Casper Ruud (23) full av begeistring overfor Holger Rune (19), og mener dansken kan bli best i verden.

TID LEGER SÅR: Holger Rune (t.v.) og Casper Ruud (t.h) har skværet opp etter oppstyret i juni.

Det var under kvartfinalen arrow-outward-link av storturneringen French Open arrow-outward-link mot norske Casper Ruud arrow-outward-link at danske Holger Rune arrow-outward-link for alvor gjorde navnet sitt kjent i tennisverden arrow-outward-link .

Etter at Ruud slo Rune 3–1 gikk nordmannen ut og sa at kanskje det var «på tide å vokse opp» for dansken. Det Ruud siktet til var Runes utallige rop og skrik underveis i kampen, en type oppførsel som ikke er populær i gentlemanssporten tennis.

Etter Ruuds uttalelse oppsto en ordkrig arrow-outward-link mellom Team Ruud og Team Rune, men siden har nordmannen og dansken skværet opp. arrow-outward-link

Fem måneder etter oppstyret har 19-åringen fra København på ny fått hele tennisverdens øyne rettet mot seg. Denne gangen i positiv forstand etter å ha slått legenden Novak Djokovic i finalen arrow-outward-link av storturneringen Paris Masters 6. november.

SENKET DJOKOVIC: Holger Rune tok karrierens største triumf da han vant Paris Masters-finalen mot Djokovic 6. november.

– Jeg fikk ikke sett kampen, men jeg har sett visse poeng i opptak. Det var veldig imponerende. Han viser tennisverden at han har lyst å gjøre store ting, sier Ruud om Runes imponerende finaletriumf.

En turnering så stor som Paris Masters har Ruud selv aldri vunnet. Nordmannen lot seg virkelig imponere av dansken:

– Han har latt racketen snakke for seg. Måten han først vant i Stockholm, så tok seg til finalen i Basel og nå vant finalen mot Djokovic i Paris er helt ekstremt. Det er mektig imponerende, og selvsagt gøy at han er fra Skandinavia, sier Ruud.

Denne uken er både nordmannen og dansken på plass i italienske Torino hvor årets ATP-sluttspill går av stabelen. Ruud og kanadiske Felix Auger-Aliassime (22) spiller storturneringens åpningskamp søndag klokken 14, mens Rune er førstereserve og får kun spilletid hvis noen trekker seg.

– Tror du Rune en dag kan han bli verdens beste? spør VG.

– Ja, jeg tror han kan bli verdens beste, svarer Ruud, og fortsetter:

– Men det er det også flere spillere som kan. Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic har vært nærmest utilnærmelige de siste 18 årene. Nesten ingen andre har fått være nummer én i verden i denne perioden.

Ettersom «tennisens tre store» – Federer (lagt opp), Nadal og Djokovic – er henholdsvis 41, 36 og 35 år, tror Ruud at flere vil være med å slåss om tittelen som verdens beste tennisspiller i årene fremover.

– Nå har Daniil Medvedev (26) og Carlos Alcaraz (19) begge klart det i år, og jeg var nære selv. Jeg håper og tror både jeg og Rune er blant de som kan være med å kjempe om den posisjonen i fremtiden, sier verdensfirer Ruud.

I ITALIA: Casper Ruud befinner seg i disse dager i Torino hvor han blant annet skal møte Rafael Nadal i ATP-sluttspillet.

– Danmarks «hotteste»

Det er ikke bare Ruud som er optimistisk med tanke på den danske 19-åringens fremtid. I to av Danmarks største aviser er Rune-feberen større enn noen gang:

– Det har vært voldsomt. Interessen for Rune har vært stor siden French Open, men etter finaleseieren mot Djokovic har interessen eksplodert, sier sportsjournalist i Ekstra Bladet, Daniel Nøjsen Fallah.

I Danmark bruker fotballstjernen Christian Eriksen, håndballspiller Mikkel Hansen, syklist Jonas Vingegaard, badmintonstjerne Viktor Axelsen og Formel 1-fører Kevin Magnussen å dominere nyhetsbildet. Men ikke nå.

– Akkurat nå er Holger Rune Danmarks «hotteste» idrettsutøver. Vi merker at han allerede har fått en stor stjerne, selv om han fortsatt er ung og har mye å oppnå. Interessen for Holger er voldsom hos det danske folk.

Jakob Kløcker i danske B.T. hiver seg på:

– Han har gått fra å være en danske som en del kjenner til, til å bli en danske alle kjenner til. På sikt kan han bli like populær som Danmarks største profiler. Han kan bli blant de største navnene i dansk sportshistorie, mener sportsjournalisten.

PS: Casper Ruud møter Felix Auger-Aliassime i første gruppespillskamp av ATP-sluttspillet søndag. Kampstart er ikke før 14.00 og Discovery+ viser turneringen.