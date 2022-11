Følg Danmark-Norge direkte

Startoppstillingen fra venstre: Sunniva Næs Andersen, Henny Reistad, Stine Bredal Oftedal, Vilde Ingstad, Nora Mørk og Stine Skogrand. I forsvar kommer Maren Aardahl inn for Mørk. Alternativt kan Bredal Oftedal gjøre dette byttet.

Startoppstillingen fra venstre: Sunniva Næs Andersen, Henny Reistad, Stine Bredal Oftedal, Vilde Ingstad, Nora Mørk og Stine Skogrand. I forsvar kommer Maren Aardahl inn for Mørk. Alternativt kan Bredal Oftedal gjøre dette byttet.

Norge stiller fra start som i semifinalen. Det betyr at Silje Solberg-Østhassel starter i mål. Katrine Lunde på benken.

Norge stiller fra start som i semifinalen. Det betyr at Silje Solberg-Østhassel starter i mål. Katrine Lunde på benken.

Norge stiller med samme lag som i semifinalen. Det betyr at Marie Davidsen, Ragnhild Valle Dahl og Kristina Novak ikke er på lag oppstillingen. Davidsen og Valle Dahl har ikke vært på banen i EM, mens Novak spilte 27 minutter tidlig i turneringen.

Norge stiller med samme lag som i semifinalen. Det betyr at Marie Davidsen, Ragnhild Valle Dahl og Kristina Novak ikke er på lag oppstillingen. Davidsen og Valle Dahl har ikke vært på banen i EM, mens Novak spilte 27 minutter tidlig i turneringen.

Keeper og kaptein Sandra Toft er sentral i det danske laget. Sammen med Althea Reinhardt utgjør hun en av mesterskapets beste målvaktsduoer. Det danske forsvarsspillet har giret opp flere hakk de siste sesongene anført av Kathrine Heindahl (kåret til EMs beste forsvarsspiller) og Iversen-søstrene, Sarah og Rikke. Fremover styrer Mie Højlund mye av spillet og utgjør en god trio sammen med Anne Mette Hansen og Mette Tranborg., Kristina Jørgensen vokser stadig vokser som bakspiller på internasjonalt nivå. Kantspillerne Emma Friis (venstre) og Trine Østergaard (høyre) er alltid farlige. Særlig 23 år gamle Friis som er dansk toppscorer med 35 mål i EM (8 på straffer). Hun er eneste danske spiller på EMs All Star-team.

Keeper og kaptein Sandra Toft er sentral i det danske laget. Sammen med Althea Reinhardt utgjør hun en av mesterskapets beste målvaktsduoer. Det danske forsvarsspillet har giret opp flere hakk de siste sesongene anført av Kathrine Heindahl (kåret til EMs beste forsvarsspiller) og Iversen-søstrene, Sarah og Rikke. Fremover styrer Mie Højlund mye av spillet og utgjør en god trio sammen med Anne Mette Hansen og Mette Tranborg., Kristina Jørgensen vokser stadig vokser som bakspiller på internasjonalt nivå. Kantspillerne Emma Friis (venstre) og Trine Østergaard (høyre) er alltid farlige. Særlig 23 år gamle Friis som er dansk toppscorer med 35 mål i EM (8 på straffer). Hun er eneste danske spiller på EMs All Star-team.

Thorir Hergeirsson meldte i formiddag alle spillere klare for kamp. Norge har ikke hatt skader sin Maren Aardahl måtte ta hensyn til en lårskade i de første EM-kampene. Laguttak og startoppstilling kommer opp mot kampstart.

Thorir Hergeirsson meldte i formiddag alle spillere klare for kamp. Norge har ikke hatt skader sin Maren Aardahl måtte ta hensyn til en lårskade i de første EM-kampene. Laguttak og startoppstilling kommer opp mot kampstart.

Norge har som Danmark vunnet seks av syv kamper i EM. Norge tapte for danskene for bare fire dager siden, men slo Frankrikes EM-favoritter 28-20 i semifinalen fredag kveld.

Norge har som Danmark vunnet seks av syv kamper i EM. Norge tapte for danskene for bare fire dager siden, men slo Frankrikes EM-favoritter 28-20 i semifinalen fredag kveld.

DEL