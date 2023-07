Abrahamsen hylles etter tredjeplassen: – Han slutter aldri å imponere

Jonas Abrahamsen (27) var først over de to stigningene og vant den innlagte spurten. I spurten måtte han imidlertid se seg slått av danske Kasper Asgreen (28).

NESTEN FOR UNO-X: Kasper Asgreen ble for sterk i spurten. Jonas Abrahamsen (til venstre) ble til slutt nummer tre. Vis mer

– Det er helt vanvittig. Jonas Abrahamsen slutter aldri å imponere. Det han gjorde i dag var stor sykkelidrett, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd.

Abrahamsen havnet noe overraskende i et brudd som til slutt holdt helt inn. I spurten var det imidlertid Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step) som trakk det lengste strået. Abrahamsen ble nummer tre bak annenmann Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny)

– Jeg er skuffet over at jeg havnet i «dødens» «dødens»Dødens vil si at Abrahamsen måtte ta ansvaret fremst i spurten. på slutten, hvis ikke kunne jeg klart å ta det her. Men ellers må man jo være fornøyd med en tredjeplass, sier Abrahamsen til TV 2.

Det er den andre gangen Uno-X havner på podiet i årets Tour de France. Tobias Halland Johannessen står også med en tredjeplass.

HOLDT HELT INN: Jonas Abrahamsen var med i et brudd som til slutt holdt helt inn på den 18. etappen. Vis mer

– Det er vanvittig imponerende at vi har så mange topp-ti-plasseringer og to tredjeplasser, sier Abrahamsen – og får massevis av ros av lagkamerat Alexander Kristoff.

– Det er sykt imponerende det han har gjort. Han kommer inn fra siden etter å ha vært skadet. Nå er han virkelig på toppen snart. Han ser ut som en av de sterkeste rytterne der ute nå, sier Kristoff om telemarkingen.

Skrur man tilbake tiden til januar, var det få som hadde sett for seg det. Under en treningssamling i Spania falt nemlig 27-åringen stygt og var bevisstløs i to timer.

Litt over et halvt år senere tar han altså en tredjeplass i Tour de France. Han markerte seg også ved å være først over stigningene Côte de Chambéry-le-Haut og Côte de Boissieu, samt ved å vinne den innlagte spurten.

– Helt rått. Han har trent enormt mange timer opp gjennom. Det er nok dette som passer ham best. Det er veldig fint at han får betalt for det, sier Søren Wærenskjold til TV 2.

– Han har kjørt sinnssykt hele touren. At han får seg en tredjeplass nå, det er fullt fortjent, slår Tobias Halland Johannessen fast.

Det var Kasper Asgreen – som til slutt vant – som først angrep på den 18. etappen. Jonas Abrahamsen og Victor Campenaerts (Lotto Dstny) hengte seg på, før de senere ble et firemannsbrudd da Pascal Eenkhoorn tok dem igjen. At de bare var fire ryttere, gjorde at ekspertene trodde de skulle bli hentet inn. I stedet holdt det akkurat for Asgreen.

– Det var ikke en ideell situasjon. Vi skulle helst vært seks til åtte ryttere, men det er siste uke av touren og det har vært noen tøffe uker. Vi har tidligere sett at selv en liten gruppe kan ta rotta på spurterne, derfor utelukket jeg ikke muligheten, sier Asgreen i sitt seiersintervju.

Han hyller de andre rytterne i bruddet.

– Jeg kunne ikke gjort det uten dem. De var alle utrolige. Pascal, Jonas og Victor, i dag hadde vi alle fortjent å vinne med tanke på den jobben vi la ned, sier Asgreen.

I TV 2s studio var de mektig imponert over Abrahamsen.

– For en kraftprestasjon. Å sitte så lenge i et brudd, den belastningen er så tøff, sier Mads Kaggestad.

– Fy søren, for en mann. Jeg skulle ha hatt han på mitt lag, sier Dag-Otto Lauritzen.

Fredag er det duket for en kupert etappe. Da skal rytterne ta seg den 172,8 kilometer lange strekningen fra Moirans-en-Montagne til Poligny