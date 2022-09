Haaland røper drømmen

Erling Braut Haaland blåser av dem som måtte mene at han har lite ballkontakt i Manchester Citys kamper.

Erøin Braut Haaland med kung fu-sparket som ga Manchester Cuty 2–1-seier over Borussia Dortmund.

NTB

18 minutter siden

Onsdag ble den norske målmaskinen matchvinner i mesterligamøtet med gamleklubben Borussia Dortmund. I forkant av seiersmålet seks minutter før full tid hadde han vært relativt anonym.

I intervjuet med BeIN Sports etter kampen fikk nordmannen spørsmål om det var utfordrende å holde fokus når Dortmund lå lavt med hele laget og nektet ham rom og ballkontakt.

– Det var lett å holde fokus. Folk snakker kanskje om at jeg ikke har ballen nok og ditt og datt, men det bryr jeg meg ingenting om. Jeg vet hva jeg skal gjøre, og hva jeg må gjøre. Det gjorde jeg i dag i en vanskelig kamp, svarte Haaland.

– Drømmen min er å ha ballen fem ganger og score fem mål, legger han til.

City-spissen blir også spurt om han noen ganger overrasker seg selv med scoringene han gjør.

– Godt spørsmål. Jeg tenker ikke så mye på det. Nå skal jeg tenke på Wolverhampton, for det er sånn hjernen min må fungere. Jeg må fokusere på de neste tingene, og de rette tingene. Tenker jeg for mye, er det ikke bra, sier Haaland, som lørdag kl. 13.30 er klar for bortemøte med Wolverhampton.