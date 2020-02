Kristoff fornøyd til tross for nederlag i spurten: – Har tro på at det skal løsne

Kristoff nådde ikke helt opp i spurten og måtte skuffet innse at nederlenderne Fabio Jakobsen og Dylan Groenewegen gjorde opp om seieren.

Jakobsen sikret sin første seier i 2020 på den siste etappen i Volta à la Comunitat Valenciana, men Kristoff sa seg likevel fornøyd med lagets innsats i sykkelrittet.

– Jeg ble for alene og var nok litt for defensiv inn i siste sving, så da ble det litt langt frem i spurten. Laget vant jo to etapper og sammenlagt, så det var et bra ritt for oss, sier Kristoff til procycling.no.

– God følelse

UAE-rytter Tadej Pogacar vant sammenlagt. Kristoff er fornøyd med formen i sesongåpningen.

– Følelsen min var også god på alle etappene, så med litt hjelp inn på siste kilometeren har jeg tro på at det skal løsne, sier Kristoff.

Niendeplass

Landsmann Boasson Hagen avsluttet også et sykkelritt søndag, med en tempoetappe på ti kilometer i franske Bessèges.

Boasson Hagen gikk i mål på tidlig startnummer til en foreløpig 2.-plass, bare bak lagkamerat Ben O'Connor, før de beste i sammendraget kjempet om seier både på etappen og i sykkelrittet totalt.

Nordmannen endte til slutt på 9.-plass på etappen som ble vunnet av italienske Alberto Bettiol. Det holdt likevel ikke til seier sammenlagt for italieneren, som endte 13 sekunder bak franske Benoît Cosnefroy i sammendraget.

Aftenposten / NTB