Rio de Janeiro, 12. mai 2018: – Uh vai morrer, uh vai morrer! ropte over 10.000 brasilianere.

Det brutale budskapet betyr «du kommer til å dø». Brølene var rettet mot Jack Hermansson.

I sitt livs viktigste kamp møtte den norsk-svenske MMA-utøveren veteranen Thales Leites på brasilianerens hjemmebane. Plutselig kjente Hermansson et enormt ubehag.

– Det er noe av det tøffeste jeg har gått gjennom, sier han.

Ett ribbein hadde løsnet hos 31-åringen. Det prøvde Leites å utnytte med en «submission» – et grep som tvinger motstanderen til å gi seg dersom det utføres perfekt. Men da Leites tok armen rundt halsen til Hermansson, glapp grepet. Brasilianeren havnet i en kritisk posisjon på ryggen.

– Jeg besvimte, men da jeg våknet var jeg plutselig på topp. I et halvt sekund tenkte jeg: «Hva skjer? Hvorfor er jeg på topp?». Så slo instinktet inn, sier Hermansson.

Fakta: Mixed Martial Arts (MMA) En fullkontaktsport som kombinerer ulike kampsporter. Den tillater blant annet bryting, slag og spark. Kampene går over enten tre eller fem runder på fem minutter hver. Kun hovedkamper og tittelkamper er på fem runder. Ultimate Fighting Championship (UFC) er den største organisasjonen.

Er blitt en verdensstjerne

Etter flere kraftfulle slag fra Hermansson, avsluttet dommeren kampen 40 sekunder etter at han besvimte. Det er blitt starten på en utrolig reise for utøveren, som sier han «føler seg like mye norsk, som svensk».

Hermansson møter pressen kun dager før han skal gå sin neste storkamp. Det karakteristiske smilet sitter løst. Han beskrives som omtenksom og humørfull av de rundt ham. Smilet har gitt ham kallenavnet «Jokeren».

Han flyttet til Norge fra Sverige som 18-åring, og har siden trent seg opp til å bli en av verdens beste utøvere. I kamper konkurrerer Hermansson under norsk flagg.

Etter kvelden i Rio de Janeiro har han vunnet tre strake kamper mot flere av verdens beste utøvere i organisasjonen Ultimate Fighting Championship. Det er MMA-sportens svar på Champions League.

– De (UFC) respekterer meg og mine ferdigheter, og de skjønner at jeg er her for å bli. Jeg er en av de beste, sier han.

Fakta: Jack Hermansson Født: 10. juni, 1988 Fødested: Uddevalla, Sverige Bosted: Oslo, Norge Resultater: Gikk sin første proffkamp i 2010. Har deretter vunnet 20 og tapt fire kamper. Vektklasse: Mellomvekt (84 kilo) Trener: En del av kampsportsenteret Frontline Academy på Majorstuen i Oslo.

Grep sjansen

I april sto Hermansson for den største bragden i norsk MMA-historie. Ronaldo «Jacaré» Souza, da nummer fire i verden, ble slått overbevisende etter fem runder.

Det som gjorde seieren enda mer imponerende var at Hermansson tok kampen på tre ukers varsel. En skade på den opprinnelige motstanderen til «Jacaré», førte til at det åpnet seg en mulighet. Den grep 31-åringen til gagns.

Etterpå ble han hyllet av verdensstjernen Joe Rogan. Han er en av verdens mest kjente stand up-komikere, og har millioner av lyttere på hver episode av podkasten «The Joe Rogan Experience». I tillegg er han ekspertkommentator for UFC.

– Den allerede utrolig talentfulle mellomvektsdivisjonen har en ny stjerne, var blant ordene Rogan brukte om Hermansson til sine 7,4 millioner følgere på Instagram.

Tøff oppvekst

Suksessen han nå opplever, tar han på ingen måte for gitt. Oppveksten i Uddevalla har lært ham å ta vare på det han har.

– Jeg vokste opp med fem søsken. Det var veldig enkle kår. Vi hadde ikke spesielt mye penger, og da jeg var liten så vet jeg at faren min jobbet utrolig hardt. Han hadde fire-fem jobber samtidig, og prøvde å forsørge familien, sa Hermansson nylig i en dokumentarserie om seg selv på Viaplay.

Da han var ni år gammel døde faren. Hermansson mener den tøffe oppveksten har ført ham dit han er i dag.

– Jeg hadde det bra, og jeg hadde det som trengtes. Den situasjonen lærte jeg mye av. Jeg ville ikke ha endret på oppveksten min, sier han.

Nærmer seg tittelkamp

I helgen er han favoritt i hovedkampen mot amerikaneren Jared Cannonier i København. Det er bare enda et bevis på at Hermansson regnes som en av klodens beste MMA-utøvere.

En seier mot Cannonier kan gi Hermansson en tittelsjanse i neste kamp. Vinner han den vil han bli historisk. Ingen skandinaver har noen gang holdt et tittelbelte i UFC.

– Jack er en av de mest hardtarbeidende utøverne jeg noen gang har jobbet med. Det er utrolig fint å se at det begynner å bære frukter, sier Mohsen Bahari, Hermanssons trener gjennom mange år.

Hermansson mener den neste kampen alltid er den viktigste i karrieren.

En seier lørdag vil ta ham enda et steg nærmere toppen.