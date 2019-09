I dag skriver disse to norsk golfhistorie

Torsdag innleder verdens beste golfspillere sesongen i White Sulphur Springs i den amerikanske delstaten West Virginia. I startfeltet er det for første gang i historien to norske spillere.

Viktor Hovland og Kristoffer Ventura sikre seg begge PGA-tourkortet i sommer og kan se fram til å måle krefter med Tiger Woods og resten av verdenseliten i ukene og månedene som kommer.

Hovland har for lengst vist at han holder nivået til stjernene, og foran PGA-touråpningen lanseres han av bookmakerne som spilleren med nest største sjanse for å gå til topps i turneringen i West Virginia.

Kun amerikanske Bryson DeChambeau gir lavere odds ved seier enn den nordmannen.

Brian Spurlock / Reuters / NTB Scanpix

Fikk råd

Med til historien hører det at langt fra alle de mest meritterte spillerne i golfsirkuset deltar i åpningsturneringen. Tiger Woods er blant dem som ikke blir å se. Han gjennomgikk nylig en kneoperasjon og er ikke ventet tilbake i spill før lenger ut på høsten.

I forkant av turneringen har Hovland fått råd av betydelig mer meritterte Charles Howell III. Den 40 år gamle amerikaneren har lang fartstid på PGA-touren.

– Jeg har spilt noen treningsrunder med Charles, og han har vært fantastisk mot meg. Han har vært med her ute i 20 år nå, og det har vært gøy å være rundt ham, sier Hovland til golfdigest.com.

Om rådene han fikk av den meritterte amerikaneren, sier den unge nordmannen:

– Han ba meg om å være mer egoistisk der ute. Du vil gjerne være en hyggelig fyr og snakke med alle, men tiden er verdifull. Du må senke hodet og gjøre jobben din. Det er i bunn og grunn derfor vi er her.

Butch Dill, USA Today / NTB Scanpix

Jobber med saken

21-åringen, som på kort tid har blitt yndling i golfsirkuset med sin blide og utadvendte væremåte, er samtidig ikke helt sikker på om han er i stand til å etterleve rådet til Howell.

På spørsmål om hvordan en egoistisk utgave av ham selv vil se ut, svarer han:

– Godt spørsmål. Det jobber jeg fortsatt med.

Når nordmannen så blir utfordret på om han i det hele tatt vet hva det vil si å være egoistisk, trekker han på skuldrene.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gripe det an.

Torsdag skal Hovland og PGA-kompis Ventura uansett la golfkøllene stå for snakkingen i Virginia.