– Jeg hadde gruet meg litt for å gi beskjeden. Det var tungt, men verst var det å ta det med de hjemme. De ble like overrasket som resten. Det kom som et sjokk, sier Martin Tangvik.

Da Truls Moe Fjeseth la opp foran denne sesongen, fikk Tangvik endelig muligheten til å erobre plassen på høyrekanten på Kolstad elitelag i håndball. Og han leverte.