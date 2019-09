Sørlandets største friidrettshåp: – Jeg får ofte spørsmål om hvilke steroider jeg tar

KRISTIANSAND: – Jeg har fått flere spørsmål om hvilke steroider jeg tar for å bli så stor. Seineste i forrige uke utenfor et treningssenter i byen var det en som spurte om hva jeg sprutet i skuldrene. Jeg får spørsmål overalt, sier Fabian Weinberg – som bare har spanjolen Yasei Sotero foran seg på listen over verdens lengste kast blant 18-åringene.

Diskoskasteren fra KIF Friidrett er for tiden Sørlandets største friidrettshåp, og har gjennom hele karrieren vunnet samtlige nasjonale konkurranser mot jevnaldrende.