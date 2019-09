Sørlandet fikk sykkel-NM

Kristiansand: – Det er en flott mulighet for oss. Vi håper å lage en skikkelig sykkelfest, sier Jan Fredrik Stiansen, daglig leder i Kristiansands Cykleklub.

Arrangementet, som innebærer NM for seniorer, U23-klassen og juniorer, skal gå av stabelen mellom 14 og 21 juni i 2020.

Selve rosinen i pølsa er fellesstarten for herrer søndag 21. juni, med start og målgang i Tresse i Kristiansand.

Men det blir også ritt i Vennesla (fellesstart U23 og junior) og Evje (lagtempo og tempo).

– Dette inkluderer 490 deltakere fra hele Norge. Dette er også gjevt for de beste proffene våre, som kan sykle i den norske mestertrøyen om de vinner NM, sier Stiansen, som håper på folkefest, lik den vi har sett under Tour of Norway.

– Det håper vi å få til. Hele Kristiansand og Sørlandet har vist en positivitet til sykkelsporten de siste årene. Det har blitt en god forståelse for sykkelsporten her, sier Stiansen, som sier arrangementet antakelig vil koste mellom 2,5 og 3 millioner kroner.

– En av de viktige forutsetninge er at vi får støtte fra næringsliv, kommune og fylke. Vi har ikke fått penger på konto ennå, men vi opplever en positivitet til dette.