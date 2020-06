Krever fire års fengsel for kontroversiell idrettstopp

Skal ha svindlet sitt eget forbund for millioner.

Tidligere IAAF-president Lamine Diack kommer til rettssaken mot ham i Paris. Thibault Camus / AP / NTB scanpix

9 minutter siden

Den tidligere presidenten i Det internasjonale friidrettsforbundet, Lamine Diack, står tiltalt for blant annet grov korrupsjon. Nå legger påtalemyndigheten ned påstand om fire års fengsel og en bot på 500.000 euro, skriver Le Monde, gjengitt av Inside The Games.

I løpet av rettssaken har han innrømmet å ha forsinket dopingsaker mot russiske utøvere og hevdet at det var for å hjelpe friidretten økonomisk.

Innrømmet å ha forsinket dopingprøver LES OGSÅ:

Korrupsjon

Det er en rekke anklager mot 87-åringen, som skal ha tatt mot bestikkelser, blant annet for å gjemme unna de positive dopingprøvene. Diack slet med å forklare overfor retten hvorfor sønnen og medtiltalte Papa Massata Diack overførte millionbeløp inn på kontoen hans fra 2011 til 2015.

Sentralt i saken er anklager om at russiske friidrettsutøvere betalte flere millioner kroner for å skjule dopingbruk, slik at de kunne delta i London-OL i 2012 og andre mesterskap.

Lamine Diack var president i IAAF fra 1999 til 2015 og IOC-medlem fra 1999 til 2013. Senegaleseren har sittet i husarrest siden 2015.

Les også 87-åringen var en av idrettens mektigste. Nå innrømmer han juks med dopingprøver.

Hans ettermæle og forbundets troverdighet fikk en kraftig smell da Diack måtte gi seg i 2015. Han ble pågrepet i Frankrike, og etterforskerne la frem påstander om at utøvere ble presset for penger i bytte mot at dopingsakene deres ble holdt hemmelige.

Valgkamp

87 år gamle Diack er tiltalt for korrupsjon, hvitvasking og tillitsbrudd. Påtalemyndigheten hevder at han mottok eller la til rette for mottak av 3,45 millioner euro fra dopingmistenkte utøvere som fikk navnet sitt renvasket.

Den summen tilsvarer 34 millioner kroner etter dagens kurs. Drøyt 20 russiske utøvere skal ha vært involvert i saken.

Han er også tiltalt for å ha hatt en rolle i en utbetaling på 13 millioner kroner fra Russland til bruk i valgkamp i hans hjemland Senegal. Disse pengene skal ha kommet fra sponsor- og TV-avtaler som Diack skal ha forhandlet frem med russiske tjenestemenn, og IAAF skal som en del av avtalen ha forsinket arbeidet med dopingsaker mot russiske utøvere.

(NTB/100 % Sport)

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding