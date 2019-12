Det er styret i Verdens antidopingbyrå (Wada) som mandag kom med avgjørelsen etter et møte i sveitsiske Lausanne.

Avgjørelsen innebærer at Wada ønsker å utestenge Russland fra OL og VM de neste fire årene, men åpner også for at russere kan konkurrere under nøytralt flagg om de kan bevise at de ikke har vært en del av den omfattende dopingsaken som først ble avslørt i McLaren-rapporten i 2016.