Vekthysteriet fikk et av Norges største sykkeltalenter til å tvile på seg selv

Den siste uken har spissing av vekt blant toppidrettsutøvere vært et brennhett tema i media, da aktualisert gjennom langrennsmiljøet.

Mange skiløpere på det norske skilandslaget har stått frem og sagt at de slanker seg foran viktige renn.

Disse sakene har fått et av Norges største sykkeltalenter og norgesmester, Andreas Leknessund, til å reagere.

– Det er ikke et tema som har engasjert meg noe særlig før, men nå har det kommet mange saker som jeg ikke synes er helt heldig, sier Leknessund til iTromsø, før han fortsetter:

– Måten det har kommet frem fikk meg til å tvile om jeg driver med toppidrett, siden jeg ikke driver med «vektoptimalisering». Jeg synes ikke det kommer tydelig nok frem at dette ikke er for alle. Det fokuset som har vært i norsk media hører ikke hjemme i norsk idrett, slår tromsøværingen fast.

– Den andre parten har ikke blitt hørt

Leknessund reagerer spesielt på TV 2-saken med tittelen «Slik slanker de seg til viktige renn».

– Jeg synes ikke den saken er heldig, fordi det vies ikke nok plass til de som ikke har fokus på slanking i toppidretten. Det er fint at det blir debatt om dette, men jeg synes ikke at den andre parten er blitt hørt. Akkurat nå virker det som at man må drive med slanking for å prestere på toppnivå, sier Leknessund.

Tom Hansen / NTB scanpix

I TV 2-saken sier skiløper Chris Jespersen at han på langturer på fire-fem timer kun inntar en kopp kaffe på forhånd.

Det synes Leknessund høres ut som en dårlig idé.

– Hvis jeg hadde gjort hadde jeg neppe klart å komme meg hjem på egen hånd, sier han.

– Bra at Leknessund bruker sin stemme

TV 2s sportsredaktør, Vegard Jansen Hagen, er blitt forelagt kritikken fra Leknessund om en dårlig balansert og uheldig dekning i sakene om slanking i toppidretten.

I en SMS til iTromsø skriver Hagen at det er en viktig del av sportsjournalistikken også å vie plass til de mer ekstreme, og ikke nødvendigvis kjernesunne, sidene av toppidretten.

– Så vil dette garantert oppleves forskjellig fra person til person og fra miljø til miljø, og da er det bare bra at Leknessund bruker sin stemme til å dele sine erfaringer og synspunkter. Jeg opplever at journalistikken vår står seg godt, men har respekt for at andre vil ha et annet syn, skriver Hagen.

– Burde TV 2 viet mer plass til de som ikke driver med slanking i toppidretten?

– Ukens mest leste og sette sak hos TV 2 Sporten var Ingebrigtsen-brødrene og pappa Gjert som slo et slag for sjokolademelk og skiver med Nugatti, så jeg tror vi har fått tydelig frem at det er mange veier til topps. Mellom ytterpolene slanking og sjokoladepålegg har regjerende mester på femmila, Christer Holund, fortalt om et avslappet forhold til mat på samlinger, normalt sunt kosthold og at det er lov å kose seg i helgene. Så det har vært en god balanse i dekningen etter mitt syn, svarer redaktøren.

Eivind Senneset

– Aldri følt et behov for å slanke meg

Leknessund har så langt aldri drevet med spissing av vekt i sin karriere, men han er ærlig på at det mest sannsynlig vil skje med ham også i løpet av karrieren.

– Det kommer nok, men da er jeg på et lag som følger meg opp og er i en alder der jeg har tatt ut mye av potensialet mitt, sier tromsøværingen.

Leknessund sier det snakkes om vekt i sykkelmiljøet, men da på et helt annet plan enn det som har kommet frem i media.

– Jeg har inntrykk av at vekt snakkes om på en sunn måte. Er du liten og lett, så er du mest sannsynlig en god klatrer. Jeg har aldri følt på et behov for å slanke meg, og jeg føler ikke det er et press om det, heller. Vekt er en del av sykkelsporten, men det er ikke et stort tema i miljøet jeg er en del av, sier Leknessund, som sykler for det norske satsingslaget Uno-X.

Påvirker unge utøvere

Leknessund er tydelig på at vektoptimalisering hører til toppidretten, men at mange unge, uerfarne idrettsutøvere kan begynne med det på grunn av at de største stjernene driver med det.

– Det at de snakker om det gjør at mange unge fristes til å gjøre det, mener 20-åringen.

Leknessund er Norges største sykkeltalent med NM-gull på tempo og NM-sølv på fellesstarten i år, men er klar på at han ikke holde på å slanke seg til minimumsvekt for å oppnå resultater allerede nå.

– Skal du vinne Tour de France, så må man selvsagt veie minst mulig. Det er ikke noen hemmelighet. Men for å drive med vektoptimalisering må vente med til du faktisk kan klare å vinne Tour de France. Det er mye som gjenstår før jeg har mulighet til det, sier Leknessund.